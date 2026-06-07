La comunidad mundial de la sidra: así se creó la red internacional de la que forma parte Asturias y que celebra su propia fiesta

La comunidad mundial de la sidra es hoy una realidad consolidada que acaba de celebrar su día internacional con actividades en numerosos territorios, entre ellos el Principado. Productores, investigadores, divulgadores y organizaciones de diversos países mantienen contactos permanentes, participan en encuentros comunes y comparten proyectos. Sin embargo, no siempre fue así. A comienzos de este siglo, las grandes regiones sidreras del mundo apenas mantenían relaciones entre sí. Cada cual elaboraba sus productos, organizaba sus certámenes y preservaba costumbres sin apenas intercambios. Incluso la bibliografía especializada ofrecía una visión fragmentada del sector. Las sidras inglesas y francesas ocupaban buena parte de las publicaciones de referencia, mientras que Asturias apenas aparecía en los relatos pese a contar con una de las culturas sidreras más singulares y extensas de Europa.

Eduardo Coto, segundo por la izquierda, en una imagen tomada en Fráncfort en 2010 con promotores de la sidra en Alemania. | R. L. P.

La moderna internacionalización del sector comenzó a tomar forma en 2007. Aquel año, Gijón acogió la primera edición del Salón Internacional de la Sidra (Sicer), impulsado por Iván de la Plata. Productores procedentes de numerosos países descubrieron entonces Asturias, una región con una larga tradición sidrera, pero todavía escasamente conocida fuera de España.

El Salón se convirtió en una puerta de entrada a una realidad desconocida para buena parte del sector internacional.

Ese mismo año 2007, Eduardo Vázquez Coto, langreano afincado entonces en Alemania y posteriormente convertido en una de las figuras más activas de la divulgación sidrera internacional, se trasladó a Fráncfort para trabajar en la Cámara Oficial de Comercio Española en Alemania. Allí encontró una situación que reflejaba perfectamente la fragmentación existente en el mundo de la sidra. Fráncfort era la capital histórica del "apfelwein" en Alemania, pero la bebida asturiana apenas era conocida allí. En el Principado, por su parte, pocos identificaban la ciudad alemana como uno de los principales centros sidreros de Europa.

"Esa desconexión no era una excepción, sino la norma habitual del sector en aquel momento", recuerda Vázquez Coto. "En Fráncfort, prácticamente nadie conocía a Asturias ni su cultura de sidra natural. En Asturias, a su vez, apenas se identificaba a Fráncfort como ciudad sidrera. Lo mismo sucedía con Bretaña, Normandía, Somerset (Inglaterra), Austria...", añade el experto.

A partir de 2008 comenzó a surgir en Fráncfort una pequeña pero influyente escena internacional vinculada a la sidra. La apertura de "Apfelwein Handlung", primera tienda especializada en esta bebida en el mundo, favoreció la creación de un espacio de encuentro entre productores, divulgadores y especialistas procedentes de distintos países. En 2010 abriría un segundo proyecto, "Apfelwein Kontor", también especializado en sidras y en catas en el centro de la ciudad.

Intercambios

En torno a aquel núcleo empezaron a intercambiarse sidras, experiencias y conocimientos. Lo que inicialmente parecía un grupo informal acabó convirtiéndose en uno de los primeros puntos de conexión entre culturas sidreras que apenas mantenían relación. En aquel entorno, Eduardo Vázquez desempeñó un papel determinante como puente entre Asturias, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos (EE UU). Su actividad como divulgador, consultor e impulsor de intercambios contribuyó a conectar culturas sidreras que hasta entonces apenas mantenían relación entre sí. A través de su blog "Cider Guerrilla), uno de los primeros especializados exclusivamente en esta bebida a nivel internacional, ayudó a difundir información sobre regiones productoras y a poner en contacto a profesionales que trabajaban de forma aislada.

Aquellos fueron también los años en los que comenzaron a multiplicarse los viajes, las visitas técnicas y los intercambios entre productores. Fráncfort empezó a recibir elaboradores, periodistas y escritores especializados procedentes de diferentes regiones. Las relaciones personales que Vázquez Coto fue tejiendo acabaron convirtiéndose en una auténtica red internacional.

Esa red siguió creciendo en 2009 con el nacimiento de "Apfelwein im Römer". El encuentro, que con el paso de los años cambiaría de nombre al actual "Cider World", se convertiría en una referencia europea, reuniendo en un mismo espacio a productores de distintos territorios.

Entre 2008 y 2013, Fráncfort se consolidó como uno de los grandes nodos de conexión de la nueva escena sidrera mundial. Por la ciudad pasaron productores de Asturias, el País Vasco, Francia, Reino Unido, Letonia, Noruega, Luxemburgo o EE UU. Eduardo Vázquez fue el responsable de la internacionalización de este evento aquellos primeros años. Por primera vez comenzaba a tomar forma una comunidad internacional reconocible.

Aquella transformación tuvo también reflejo en publicaciones especializadas. La aparición en 2013 de "World’s Best Ciders", considerada una de las primeras obras con vocación verdaderamente global sobre el sector, contribuyó a situar a Asturias dentro del mapa internacional de la sidra junto a otras grandes regiones productoras.

Ese mismo año Vázquez fue invitado como juez de honor en Glintcap, en Michigan (EE UU), considerado entonces el campeonato de sidra más avanzado del mundo. La experiencia le permitió establecer contactos con la pujante escena estadounidense y acercar a Europa modelos de evaluación y clasificación más desarrollados. 2013 marcaría otro hito: la asociación de productores de Hesse impulsó el "Welt Apfelwein Tag", fijando el 3 de junio como Día Mundial de la Sidra.

Proyectos compartidos

Según la reconstrucción histórica realizada por Vázquez Coto, aquella iniciativa no fue un acontecimiento aislado, sino la consecuencia de años de contactos, encuentros, publicaciones y proyectos compartidos. "El nacimiento del actual Día Internacional de la Sidra no puede entenderse como un hecho aislado de 2013, sino como la consecuencia de un proceso colectivo de internacionalización del sector entre 2007 y 2013, con Fráncfort como uno de sus principales nodos de conexión global", sostiene.

Con el paso del tiempo, aquella celebración acabaría trascendiendo el ámbito alemán para convertirse en una fecha asumida por buena parte del mundo sidrero, destinada a celebrar esa diversidad y variedad de culturas en torno a la sidra internacionalmente.

La historia permite comprender la aportación que Asturias realizó a la construcción de esa red global, pero también el papel desempeñado por Eduardo Vázquez Coto en aquel proceso. Su participación en la conexión de productores, divulgadores, eventos y dirección y consultoría de proyectos lo situó en uno de los puntos clave de la internacionalización moderna de la sidra, siendo reconocido en 2023 en un evento junto con la comunidad sidrera internacional en Fráncfort como "Cider Star" por su aportación a la difusión de las culturas, estilos y tradiciones sidreras en el mundo.

Asturias dejó de ser una gran desconocida fuera de España para convertirse en una referencia internacional, un proceso que culminaría años después, en diciembre de 2024, con el reconocimiento de su cultura sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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Hoy, cuando el Día Internacional de la Sidra se celebra en numerosos países, la existencia de una comunidad mundial parece algo natural. Sin embargo, detrás hay años de contactos, viajes, encuentros y proyectos compartidos. Como resume el propio Vázquez Coto, "a día de hoy, el 3 de junio es celebrado por toda la comunidad sidrera internacional sin mirar demasiado a su origen o a su historia. Pero no está de más acercarse a ella, porque de otro modo acabará cayendo con los años en el olvido de quienes vivieron aquellos tiempos y contribuyeron a construirla".