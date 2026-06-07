La lucha contra las especies invasoras en la playa de Rodiles: los voluntarios retiran más de trescientos kilos de plantas perjudiciales para el ecosistema
La intervención permitió arrancar dos mil ejemplares de onagra y más de otras especies
Más de 300 kilogramos de plantas perjudiciales para el ecosistema dunar fueron retirados este domingo de la playa de Rodiles durante una jornada de voluntariado ambiental organizada por la Asociación Socioambiental Biodevas dentro del programa de la Red Natural de Asturias (RENA).
La actuación se centró principalmente en la eliminación de onagra, una planta que, aunque no está catalogada como invasora, sí está considerada perjudicial para las dunas por su capacidad para competir con la vegetación autóctona. Durante la jornada fueron arrancados unos 2.000 ejemplares, con un peso aproximado de 235 kilogramos, que ocupaban una superficie cercana a los 53 metros cuadrados.
Los voluntarios retiraron además alrededor de 800 plantas de Conyza, con un peso estimado de 40 kilogramos y una extensión de unos 20 metros cuadrados, así como 30 kilogramos de grama americana, presentes en aproximadamente 25 metros cuadrados del sistema dunar.
En total, la intervención permitió actuar sobre cerca de 98 metros cuadrados de dunas y retirar más de 305 kilogramos de vegetación exótica o perjudicial, contribuyendo a mejorar el estado de conservación de este enclave natural situado en el entorno de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa.
La actividad formó parte del programa de voluntariado ambiental que la Red Natural de Asturias desarrolla en distintos espacios protegidos del Principado con el objetivo de favorecer la conservación de la biodiversidad y promover la participación ciudadana en el cuidado del medio natural.
La participación fue gratuita y la organización facilitó la coordinación de transporte compartido entre los voluntarios para optimizar desplazamientos y recursos. La inscripción permaneció abierta para todas aquellas personas que desearon sumarse a una mañana de trabajo ambiental en favor de la conservación del patrimonio natural maliayés.
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