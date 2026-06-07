Los niños de primera comunión protagonistas de un luminoso Corpus en Villaviciosa

Villaviciosa celebró este domingo la festividad del Corpus Christi con una solemne misa en la iglesia parroquial, presidida por el párroco Celestino Riesgo Iglesias, y una posterior procesión con el Santísimo Sacramento hasta la iglesia de La Oliva, donde tuvo lugar la ceremonia de bendición.

Más de dos centenares de fieles acompañaron el recorrido por las calles del casco histórico de La Villa, al son de la gaita y el tambor de Martín Poladura y Marián González. Destacó especialmente la presencia de los nueve niños y niñas que habían recibido la Primera Comunión el pasado domingo.

La celebración contó también con representantes de la Cofradía de Jesús Nazareno, la Asociación de Fiestas del Portal y la Hermandad de Nuestra Señora del Portal, entre otras entidades. La primera parada tuvo lugar en el monasterio de las Clarisas, donde se desarrolló una ceremonia con los niños de Primera Comunión y la presentación del Santísimo por parte del párroco ante la comunidad religiosa.

Durante el recorrido, los niños fueron alfombrando las calles procesionales con pétalos de rosas y flores que portaban en cestas, recuperando así una antigua tradición del Corpus. También destacaron los pétalos lanzados desde algunos balcones al paso de la procesión, contribuyendo igualmente a recuperar una costumbre muy arraigada en esta celebración.

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Ya ante el altar instalado en la fachada principal de la iglesia de Santa María de La Oliva, se impartió la bendición y se honró al Santísimo en una ceremonia de gran solemnidad. Al término de la celebración, Celestino Riesgo Iglesias señaló que «el Señor salió a las calles de Villaviciosa, como se hace desde hace muchos años en tantos lugares. Nos acompañó a todos en una procesión junto a la comunidad cristiana que peregrina en Villaviciosa».