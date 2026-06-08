Amandi, en Villaviciosa, se prepara para encender la foguera de San Xuan con un gran programa festivo

La parroquia maliayesa de Amandi celebrará los próximos 23 y 24 de este mes de junio sus tradicionales fiestas de San Xuan, un programa que volverá a combinar actividades populares, deporte, actos religiosos, gastronomía y música en directo, con la emblemática foguera de la noche del 23 como uno de los momentos más esperados.

Las celebraciones comenzarán el martes 23 con el desfile de xigantes y cabezudos acompañados por gaita y tambor por las calles del pueblo. La jornada incluirá además la disputa del II Trail San Xuan d'Amandi, una merienda popular en el prau de la fiesta y la posterior entrega de premios de la prueba deportiva.

La noche tendrá como prólogo el pregón, que este año correrá a cargo de José Miguel Beneyto, presidente del Ateneo Obrero de Villaviciosa. A medianoche se celebrará la tradicional Foguera de San Xuan, acompañada por la interpretación de la histórica Danza de San Xuan d'Amandi a cargo del Grupo Folklórico Villaviciosa (Aires de Asturias), una composición de Ramón Rivero y del maestro Renedo estrenada en 1957.

La verbena de la víspera estará amenizada por el Grupo Mar de Arosa y la Orquesta Cuarta Calle.

La programación continuará el miércoles 24, festividad de San Juan, con alborada, misa solemne cantada por el Coro San Roque de Lastres y posterior procesión hasta la capilla, seguida de la tradicional subasta del ramu.

Por la tarde habrá juegos infantiles y, a las 21.00 horas, se entregará el XI Puente San Xuan de Honor, distinción que este año ha recaído en María Fernanda Campa Fernández.

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La jornada concluirá con una gran parrillada popular y una última verbena amenizada por el Grupo Alabama y DJ, poniendo el broche final a dos días de celebración en una de las fiestas más arraigadas del calendario festivo de la parroquia.