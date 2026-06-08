El Ayuntamiento de Villaviciosa renueva el convenio de colaboración económica con la Asociación Amigos de la Música

El Ayuntamiento y la Asociación Amigos de la Música de Villaviciosa han formalizado la renovación de su convenio de colaboración anual. Con esta firma, se consolida un proyecto que cumple ya su sexto año de andadura conjunta con el objetivo principal de impulsar la formación musical en el municipio.

El acuerdo establece una subvención nominativa por un importe total de 21.000 euros. Esta cuantía económica se destinará de forma íntegra a garantizar el funcionamiento, el desarrollo de las actividades educativas y la promoción cultural en la Escuela de la Banda de Música.

A la firma oficial del documento asistieron el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, y la presidenta de la asociación, María Dolores Solares Pérez. Ambos representantes manifestaron la enorme relevancia de mantener activo este canal de cooperación económica y social para la villa.

Agradecimiento y viabilidad del proyecto

María Dolores Solares Pérez, junto con toda la junta directiva, quiso expresar su agradecimiento por el firme compromiso del Ayuntamiento, que un año más mantiene un respaldo económico considerado “indispensable para sostener un proyecto que llega a muchas familias”. Desde la entidad subrayan que este sexto año de apoyo ininterrumpido refleja “la confianza plena de las instituciones en una labor social y educativa que ya forma parte del día a día cultural de Villaviciosa”.

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El convenio garantiza la viabilidad de una escuela que ofrece formación musical desde los 3 años, un recurso que la asociación considera esencial para el relevo generacional. Gracias a esta continuidad, la Banda de Música de Villaviciosa podrá seguir consolidándose como “uno de los grandes referentes culturales del municipio”.