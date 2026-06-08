¿Conoces Villaviciosa? Descubre la ruta urbana de esculturas sobre la sidra y la manzana que siempre acaba con una botellina (o más)

Hay muchas formas de descubrir Villaviciosa. A través de su casco histórico, de sus pumaradas, de sus llagares o de su ría. Pero también existe otra manera de acercarse a la historia y a la personalidad maliayesas: seguir el rastro de las esculturas y elementos artísticos que, repartidos por distintos puntos de la villa, convierten la manzana y la cultura sidrera en protagonistas de un singular museo al aire libre.

La primera parada obligada es la conocida popularmente como "La ,anzanera", situada frente al Teatro Riera. La escultura, inaugurada en 1935 como homenaje a Obdulio Fernández Pando, uno de los fundadores de Valle, Ballina y Fernández, origen de la firma El Gaitero, es una de las imágenes más reconocibles de Villaviciosa. La figura femenina sosteniendo una rama de manzano se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los grandes símbolos de la capital manzanera de Asturias.

La escultura de Benlliure frente al teatro Riera / J. A. O.

La importancia de la obra se ve reforzada por la figura de su autor. Mariano Benlliure (1862-1947) está considerado uno de los grandes escultores españols. Autor de algunos de los monumentos públicos más destacados del país, su firma sitúa a Villaviciosa dentro del selecto grupo de localidades que conservan obra de uno de los nombres fundamentales de la escultura española.

El recorrido continúa hasta el parque Ballina, donde se encuentra otra de las grandes referencias artísticas de la villa: "Exaltación de la Manzana", inaugurada en 1996. La obra, realizada en bronce, muestra uno de los elementos más característicos del universo creativo de Eduardo Úrculo: un gran sombrero del que emergen varias manzanas. La pieza está dedicada a José Cardín Fernández, empresario y mecenas ligado a la historia de El Gaitero.

Eduardo Úrculo (1938-2003) fue una de las figuras más reconocidas del arte asturiano contemporáneo. Pintor y escultor de proyección internacional, desarrolló un lenguaje propio basado en símbolos tan reconocibles como los sombreros, las maletas o los viajeros, presentes hoy en numerosas ciudades españolas y europeas.

La escultura de Úrculo. / J. A. O.

También en el parque Ballina se encuentra una de las incorporaciones más recientes al patrimonio artístico local. Se trata de "Elogio de la Manzana", obra del artista maliayés Pablo Maojo inaugurada durante el Festival de la Manzana de 2025. La pieza incorpora una histórica manzana procedente de un monolito de 1968 recuperado de los almacenes municipales y establece un diálogo entre tradición, memoria y cultura sidrera.

La obra de Maojo. / J. A. O.

Pablo Maojo, artista maliayés, ha desarrollado una trayectoria marcada por la experimentación con materiales y la recuperación de elementos con valor histórico y simbólico. Su obra establece con frecuencia un diálogo entre creación contemporánea, memoria colectiva e identidad cultural, una línea que vuelve a estar presente en esta pieza dedicada a la manzana.

A pocos metros aparece otro elemento singular. No se trata de una escultura monumental sino de un original banco dedicado al escanciado tradicional. La pieza representa a un escanciador en plena acción, integrando la figura en el propio mobiliario urbano y convirtiendo uno de los gestos más característicos de Asturias en parte del paisaje cotidiano del parque. Ideal para una foto de recuerdo.

El banco del escanciador. / J. A. O.

El paseo permite detenerse también en la rosa de los vientos situada en el mismo espacio. La pieza, integrada en el pavimento mediante una estrella de ocho puntas orientada a los puntos cardinales, incorpora referencias geográficas estrechamente vinculadas a Villaviciosa. Alrededor de la composición aparecen grabados los nombres de Gijón, Oviedo, Nava, Cabranes, Lastres y Priesca, mientras que en el centro figura la silueta de una manzana. La intervención combina orientación e identidad local, estableciendo un vínculo visual entre la villa y algunos de los lugares más representativos de su entorno histórico y geográfico.

La manzana de los vientos / J. A. O.

Capital manzanera

La ruta sale después del parque para dirigirse hacia uno de los accesos al casco urbano, donde se alza "Homenaje a la Manzana", la gran escultura de acero inoxidable creada por Diego Anta. Instalada en 2015, la obra recibe a quienes llegan a Villaviciosa y reivindica desde el primer momento la condición de capital manzanera del concejo.

Diego Anta pertenece a una generación de escultores asturianos vinculados al arte público y a la creación contemporánea. Buena parte de su trabajo se caracteriza por el empleo de materiales metálicos y por una interpretación actual de elementos ligados al territorio, el paisaje y la memoria colectiva.

La obra de Anta. / J. A. O.

Vista en conjunto, esta ruta escultórica permite recorrer buena parte de la historia reciente de Villaviciosa. Desde la elegancia clásica de Benlliure hasta las propuestas contemporáneas de Diego Anta y Pablo Maojo, pasando por la monumentalidad de Úrculo, todas las obras comparten un mismo hilo conductor: la manzana como símbolo de identidad y la sidra como expresión cultural de un territorio.

Noticias relacionadas

Y como ocurre con casi todo en Villaviciosa, el recorrido encuentra su desenlace natural con la bebida del país. Tras seguir el rastro de esculturas, monumentos y símbolos ligados a la cultura sidrera, siempre queda la posibilidad de prolongar la experiencia con una botella de sidra compartida en alguno de los chigres y sidrerías de la Villa, allí donde la tradición que inspiró estas obras continúa viva cada día.