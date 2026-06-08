La orquesta más viral y con mayor tirón de España ofrece este viernes en Villaviciosa su única actuación del año en Asturias

La Sociedad de Festejos de Santiago de Peón (SOFESÁN) conmemorará este viernes, 12 de junio, su 50.º aniversario con una gran celebración en el parking de La Oliva, en Villaviciosa. La entidad ha reservado para la ocasión la única actuación prevista este año en Asturias de una de las orquestas con mayor repercusión y seguimiento del país, además de un homenaje a las generaciones de vecinos, socios y colaboradores que han construido la historia de la asociación durante las últimas cinco décadas.

Cinco décadas después de su fundación, SOFESÁN llega a esta efeméride convertida en una de las entidades vecinales más activas del concejo. A lo largo de estos cincuenta años ha impulsado fiestas, actividades culturales, encuentros y numerosas iniciativas que han contribuido a fortalecer la vida social de Santiago de Peón gracias al trabajo voluntario y al compromiso de varias generaciones de vecinos.

La programación comenzará a las 21.00 horas con la actuación del DJ Dani Vieites, encargado de abrir una velada concebida para celebrar la historia de la sociedad y reunir a quienes han formado parte de ella durante estas cinco décadas.

El plato fuerte llegará a las 23.30 horas con la actuación de la orquesta Nueva Línea, en la que será su única actuación programada este año en Asturias. La formación se ha convertido en uno de los grandes fenómenos del panorama festivo español y en una referencia en redes sociales gracias al éxito de canciones como «El Beso», «La Noche de Copas» y «Al Golpito», esta última grabada junto a Quevedo.

Las entradas ya están a la venta por 15 euros en venta anticipada online y 20 euros en taquilla. Además, SOFESÁN ha establecido un precio especial para sus socios, que también pueden adquirirlas de forma presencial en el Bar El Fresno.

La apertura de puertas será a las 20.00 horas, una hora antes del inicio de la programación musical.

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La celebración del viernes será además una ocasión para reconocer a todas las personas que han contribuido al crecimiento de SOFESÁN desde su creación. Medio siglo de trabajo desinteresado, organización de actividades, promoción de la convivencia vecinal y mantenimiento de tradiciones que la entidad quiere festejar por todo lo alto con una cita llamada a reunir a público de distintos puntos de Asturias en una noche muy especial para la historia de la asociación.