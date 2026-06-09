Agustín Cueto, presidente de la Cofradía de Amigos de les Fabes: “No se puede poner fabada en un menú de quince euros, y, si se hace, hay que especificar que no es producto asturiano”

Agustín Cueto del Coz es el presidente de la Cofradía de Amigos de les Fabes, con sede en Villaviciosa, desde hace casi un año. En esta entrevista analiza la situación de la entidad y hace una encendida defensa de la faba autóctona.

-¿Qué balance hace de su estreno en el cargo?

-Positivo. Seguimos funcionado bien. Rondamos los cincuenta socios, algo que siempre ha ido en aumento desde que se inició la cofradía en 2013. Hemos tratado de hacer algún evento nuevo, como fue una comida para 250 personas en el Colegio Público Maliayo. Para este año vamos a hacer una fabada popular colaborando con la Sociedad de Festejos, para divulgar la fabada y que ellos saquen alguna ayuda. Además, participamos en unas jornadas en Granada, donde llevamos allí la cultura de la fabada. En la Feria de Muestras volveremos a prepararla, como ya hicimos en 2025, con una degustación gratuita en el stand del Ayuntamiento de Villaviciosa. También nos gustaría hacer algo en el Festival del Arándano y los Frutos Rojos.

-¿Por qué unirse a una cofradía gastronómica?

-Lo primero es que tienes que ser un poco amante del producto en torno al que gira, la fabada en nuestro caso, y también de la cultura gastronómica, para que no se pierdan estos valores que, al fin y al cabo, son nuestros orígenes. En nuestro caso defendemos y luchamos para que no se pierda lo que es la faba asturiana. Buscamos saber diferenciarla de la de importación, que puede estar buena, pero que no tiene nada que ver. Ni en el precio, sabor o textura.

-¿Cómo se recluta gente joven?

-Más que un problema de que cueste conseguirlos es que no disponen de tiempo. Y también se necesita estar un poco económicamente bien, para viajar y participar en actividades. La juventud tiene el dinero para otras cosas y, a veces, es más difícil engancharles para disfrutar como nosotros de encuentros entre amigos en torno a la gastronomía.

-¿En qué momento está la faba autóctona?

-Estuvo hace un par de años muy baja. Hubo una enfermedad, el tiempo no ayudó para la recolección y se perdieron bastantes. El año pasado y el actual se ha recuperado la producción, pero aún necesitamos muchísima más faba para poder ofrecer más producto, que sea más barato y con más rendimiento al productor. Lógicamente, si hay poca producción, y el que cosecha tiene poca cantidad, pues tiene que elevar el precio.

-¿Estamos hablando actualmente de un producto caro?

-Diría de precio medio alto. En comparación con otra faba, la asturiana cuesta más del doble.

-¿Hay riesgo de que deje de ser una comida popular y pase a ser elitista?

-No lo creo, porque los pueblos y la gente de la aldea sigue recolectando cada uno lo suyo. Por eso seguimos luchando para se reconozca y que se ponga en valor. Por eso creo que no puede ponerse fabada en un menú del día a 15 euros. Es necesario que se especifique cuando se vende así que no es faba asturiana.

-¿Qué tiene que llevar una buena fabada?

-Para empezar tiene que llevar faba de Indicación Geográfica Protegida (IGP). Y un buen compango, porque el toque ahumado que tenemos en el nuestro no aparece en el de otros sitios.

-¿Y qué ingredientes considera clave?

-Aparte de la faba, pues la morcilla sin duda. En un restaurante no pueden poner morcilla que no sea elaborada, envasada y etiquetada con su número de registro de sanidad. Pero mucha gente en casa elabora la morcilla buenísima. Y eso es lo que no se tiene que perder, nuestra tradición.

-¿Con qué marida bien una buena fabada?

-Es que te diría con todo. Con sidra o con vino. Incluso, a lo mejor, hay gente que no lo asocia, pero hasta con una cava es algo excepcional.

-Y más allá de la receta tradicional, con chorizo, morcilla y tocino, ¿qué otras elaboraciones recomienda?

-Participé en unas jornadas y las puse con rabo de toro, faisán o con arcea, que quedaron espectaculares. También con bacalao, almejas, alcachofas o setas. Y ahora estamos intentando hacer una ensalada de fabada escabechada con arándano para las jornadas de este fruto en la Villa. Es que se si se puede hacer unos garbanzos escabechados en una ensalada, ¿por qué no se va a ver una fabada? Es que estamos hablando de un producto espectacular.

-¿Sigue siendo nuestro producto estrella de Asturias o le ha pasado por delante el cachopo?

-Sigue ganando por goleada la fabada. Y eso que el cachopo lleva toda la vida, no es algo que se haya puesto de moda como intenta a veces parecer.

-Villaviciosa, tradicionalmente tierra sidrera, ha ganado peso también actualmente como territorio de la faba con unas jornadas especiales.

-Se ha consolidado. Ayuda que, por ejemplo, tengamos en el campeonato del mundo a Nacho Manzano o Pedro Morán como jurado. Es un concurso consolidado, con prestigio y muy riguroso.

-¿Alguna reivindicación para acabar?

Noticias relacionadas

-Pues la lucha que comentaba de poner en valor la faba asturiana. Pediría que no se puede poner que lo es cuando es otro tipo. Es muy importante reivindicar ese sello.