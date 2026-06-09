Nuevos talleres de empleo en Villaviciosa: el Ayuntamiento contratará a 23 parados mayores de treinta años a partir del 1 agosto

El Ayuntamiento de Villaviciosa pondrá en marcha a partir del próximo 1 de agosto dos nuevos programas de Talleres de Empleo tras obtener financiación del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) en la convocatoria autonómica para los ejercicios 2026-2027. Los proyectos supondrán una inversión global de 668.748,45 euros y permitirán la contratación y formación de 23 personas desempleadas mayores de 30 años mediante contratos de formación en alternancia.

La concesión de las ayudas fue aprobada mediante resolución de 29 de mayo de 2026, dentro de una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva dirigida a entidades promotoras de Talleres de Empleo.

Espacios naturales

El proyecto de mayor dimensión será “Ecoempleo II: Programa de Formación y Empleo para la Conservación y Recuperación de Espacios Naturales”, que contará con una subvención de 436.127,25 euros, una duración de doce meses y la participación de 15 alumnos-trabajadores.

Esta iniciativa permitirá obtener el certificado de profesionalidad AGAR0309 Operaciones Auxiliares en Conservación y Mejora de Montes, una especialidad vinculada al sector medioambiental y forestal con posibilidades de inserción laboral.

Las actuaciones previstas incluyen trabajos de mantenimiento de infraestructuras forestales en el Monte Cubera, así como labores de desbroce, acondicionamiento y mejora en la Ruta de los Molinos del Río Profundu y en la Ruta de los Molinos del Río Merón, contribuyendo a la conservación de espacios naturales y al mantenimiento de infraestructuras de uso público.

Para el desarrollo de este taller se contratará además a una persona directora y dos monitores especializados.

El segundo proyecto aprobado lleva por título “Futuro en Cuidados Domiciliarios” y dispondrá de una subvención de 232.621,20 euros, también para una duración de doce meses.

En este caso se contratará y formará a ocho alumnos-trabajadores en el certificado de profesionalidad SSCS0108 Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, una cualificación con elevada demanda laboral debido al envejecimiento de la población y al incremento de las necesidades de atención y cuidados.

Se trata además de la primera vez que Villaviciosa desarrollará un taller de empleo vinculado a la atención sociosanitaria en el domicilio, un ámbito que presenta una notable demanda de profesionales.

Servicios municipales

Las prácticas se desarrollarán en colaboración con los Servicios Sociales Municipales, mediante actuaciones de apoyo a la atención domiciliaria que permitirán al alumnado adquirir experiencia profesional mientras presta un servicio de utilidad social para la comunidad.

El equipo técnico estará integrado por una persona directora y una monitora especializada.

Los Talleres de Empleo están concebidos para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas mediante la combinación de formación teórica, experiencia laboral remunerada y obtención de certificados profesionales, al tiempo que generan actuaciones de interés público relacionadas con la conservación medioambiental y la atención a las personas.

Las personas interesadas en participar como alumnado-trabajador deberán estar inscritas como demandantes de empleo no ocupadas, tener 30 o más años y cumplir los requisitos exigidos para los contratos de formación en alternancia. La inscripción deberá realizarse a través de la oficina del Sepepa de Pola de Siero una vez que se formalicen las correspondientes ofertas de empleo, trámite previsto para los próximos días.

Por su parte, la selección del personal directivo y docente se realizará conforme a las bases que aprobará próximamente el Grupo Mixto de Selección. Los procesos selectivos se desarrollarán durante los meses de junio y julio.

Fondos europeos

Los dos programas están cofinanciados en un 60 % por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y en un 40 % por fondos procedentes del Gobierno de España, a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. El Ayuntamiento aportará además 6.000 euros con cargo al presupuesto municipal.

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El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, destacó la continuidad de la apuesta municipal por este tipo de iniciativas. “Desde que se produjo el cambio de gobierno, hemos apostado por las medidas de promoción del empleo-formación para las personas con especiales dificultades de encontrar trabajo, y así hemos logrado cada año contar con programas, consiguiendo la financiación necesaria. Los resultados se reflejan en que en estos diez años de gobierno en Villaviciosa se ha reducido el desempleo año a año. Queda mucho trabajo en esta materia, pero los resultados son objetivos”, señaló.