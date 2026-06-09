Sorpresa en la ría de Villaviciosa: varias parejas de "preciosas" aves de largas patas rosas anidan y crían a sus polluelos recién nacidos en el estuario
"Ha sido un descubrimiento maravilloso, de esos que merece la pena fotografiar", afirma el naturalista Juan Pérez Zaldívar.
Cigüeñuelas comunes, una de las aves más elegantes y llamativas de los humedales europeos, se han instalado esta primavera en las charcas de El Cierrón, en la ría de Villaviciosa. La presencia simultánea de tres parejas reproductoras, algunas ya con polluelos recién nacidos, confirma el creciente interés de este espacio natural para una especie poco habitual hasta hace unos años en la costa cantábrica.
El naturalista y aficionado a la fotografía Juan Pérez Zaldívar, ovetense y villaviciosino de adopción, ha sido uno de los observadores que durante los últimos días ha podido documentar la actividad de estas aves. Sus imágenes muestran distintas fases del ciclo reproductor: desde las paradas nupciales y la construcción de los nidos hasta las primeras puestas y el nacimiento de los polluelos.
Preciosa
“Es un ave preciosa. En los últimos años ya se las veía por aquí, pero esta primavera resulta muy significativo ver tres parejas criando a la vez. Yo es la primera vez que lo veo. Fue un descubrimiento maravilloso, de esos que merece la pena fotografiar”, explica.
La presencia de varias parejas criando al mismo tiempo refuerza la importancia que está adquiriendo El Cierrón para esta especie. Según señala Pérez Zaldívar, las características del humedal parecen ajustarse perfectamente a sus necesidades. “Les gustan las aguas poco profundas, caminar mientras se alimentan, y aquí parece que tienen comida abundante y buenas condiciones para sacar adelante a sus crías”, apunta.
La cigüeñuela común (Himantopus himantopus) es fácilmente reconocible por sus largas patas rosadas, su silueta estilizada y su contrastado plumaje blanco y negro. Se trata de un ave migratoria que pasa el invierno principalmente en África y que durante la primavera regresa a Europa para reproducirse.
Doñana y Delta del Ebro
Aunque sus principales núcleos de cría en España se localizan tradicionalmente en grandes humedales como Doñana o el Delta del Ebro, en las últimas décadas la especie ha ido ampliando su presencia hacia otros enclaves costeros. En este contexto, la reproducción simultánea de tres parejas en El Cierrón constituye un hecho especialmente relevante y un indicador de las buenas condiciones ambientales que ofrece actualmente la ría maliayesa.
Las observaciones realizadas esta primavera ponen además de relieve el valor ecológico de la ría de Villaviciosa, uno de los humedales más importantes del litoral asturiano y refugio habitual para numerosas especies de aves durante sus periodos de migración, invernada y reproducción.
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