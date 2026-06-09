Villaviciosa celebrará el día 17 la séptima edición de la feria de asociaciones bajo el lema «Conexión consciente: personas, entorno y comunidad»

Villaviciosa acogerá el próximo día 17 el gran encuentro del tejido social del concejo con la celebración de la VII Feria de Asociaciones, que este año alcanza un récord de participación y se desarrollará bajo el lema «Conexión consciente: personas, entorno y comunidad». La cita tendrá lugar de 10.00 a 14.00 horas en la plaza Caveda y Nava y sus inmediaciones.

La iniciativa, impulsada por las entidades que integran la Mesa Intersectorial de Salud de Villaviciosa en colaboración con el Ayuntamiento, cumple ya siete ediciones consolidada como uno de los principales espacios de encuentro entre asociaciones, ciudadanía, servicios públicos, centros educativos y personas mayores del concejo.

La presentación de esta nueva edición tuvo lugar este lunes en el salón de plenos municipal, con la participación del alcalde, Alejandro Vega Riego; la concejala de Salud, Reyes Ugalde Tuero, y representantes de las distintas entidades participantes. Entre ellos estuvieron responsables de ACOSEVI, Juventud Maliaya, Asociación de Donantes, Cámara de Comercio, Federación de Asociaciones de Vecinos, Ateneo Obrero, Asociación Española Contra el Cáncer, ACCEM, Cáritas, Centro de Salud de Villaviciosa y Observatorio de la Salud.

El lema elegido para esta edición pone el foco en la importancia de las relaciones personales, la participación comunitaria y el vínculo con el entorno más cercano como elementos esenciales para la salud y el bienestar. La organización pretende, además, llamar la atención sobre el creciente peso de las pantallas, las redes sociales y las conexiones virtuales, reivindicando el valor de las relaciones presenciales, saludables e intergeneracionales.

Intergeneracional

Las entidades participantes ocuparán la calle del Sol, en el tramo conocido como El Ancho, donde instalarán sus stands informativos y desarrollarán un amplio programa de actividades abiertas al público durante toda la mañana. La feria refuerza así su carácter comunitario e intergeneracional, favoreciendo el contacto directo entre asociaciones, vecinos, alumnado de los centros educativos del concejo y usuarios de la residencia municipal de mayores.

Entre las actividades programadas destaca la participación del Ateneo Obrero, que ofrecerá sesiones de Hatha Yoga, movimiento saludable, un concierto de guitarra eléctrica, talleres de tejido con aguja circular e intercambio de libros. La organización anima a quienes deseen participar a acudir con un libro para intercambiar, esterilla de yoga, agujas o ropa deportiva en función de la actividad elegida.

La VII Feria de Asociaciones volverá a reunir a decenas de colectivos y centenares de participantes en una jornada concebida para dar visibilidad al trabajo que desarrollan durante todo el año las entidades sociales del concejo y reforzar los lazos entre personas, entorno y comunidad, tres conceptos que centran el mensaje de esta edición.

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El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, expresó el "agradecimiento por el esfuerzo organizativo y de participación a todas las entidades participantes" y resaltó el "éxito" de "una iniciativa que cumple siete años y que ya se está convirtiendo en un referente asociativo de los mejor que tiene Villaviciosa, que es su sociedad civil organizada en pro del interés general”