Álvaro Neil, el “bicliclown” que visitó 117 países durante trece años, presenta su nueva obra en Villaviciosa: "Más que libros del viaje son ya de vida"
“Ahora ya nadie está más de tres años dando la vuelta al mundo, vuelven rápido para subirlo a redes sociales y rentabilizarlo”, sostiene
Álvaro Neil, conocido como “biciclown”, presentará este viernes a las 19.00 horas en la Librería de la Villa, en Villaviciosa, su nuevo libro: “13 aprendizajes en 13 años de vuelta al mundo”. Es el décimo que escribe sobre la aventura que emprendió en 2004, con un viaje en bicicleta que le llevó a recorrer 117 países durante trece años.
“Más que libros del viaje ya son libros de vida, aunque aprovecho para contar anécdotas de la vuelta al mundo. En realidad, como llevo ya cuatro años estudiando filosofía en la universidad, pues obviamente me interesan más las reflexiones de vida que las anécdotas del viaje”, destaca Álvaro Neil.
Su nuevo libro recoge, con un estilo cercano y reflexivo, las lecciones vitales que le surgieron en esta aventura, como “paciencia, resiliencia, gratitud, desapego, confianza y otras enseñanzas universales aplicables a cualquier persona, más allá de que viaje en bicicleta o no”, añade el famoso “bicliclown”.
"Viajar es una investigación del mundo"
¿Y qué nuevas reflexiones aporta ahora sobre su viaje? “Pues que lo más importante es la investigación personal”, señala. "Viajar por el mundo es una investigación del propio mundo, de comprobar si hay fronteras, darme cuenta que no existen, que lo único que existen son ríos que atraviesan y pasos de montaña, pero fronteras como tal no hay, son líneas imaginarias. Y luego que la auténtica investigación es interior, el viaje final parece que termina con la vida y creo que hay una investigación que hay que hacer de saber si eso es así y por qué”, prosigue en su análisis.
Hace ya más de dos décadas que inició una aventura que, como confiesa, hoy sería difícil repetir en las mismas circunstancias. “Es que el viajero ahora sería demasiado tecnológico. Hace poco veía a una persona que se iba a recorrer una parte de Alaska y llevaba bicicleta y dos drones. Ahora el mundo está cargado de tecnología, ni el mundo es el mismo ni la gente ya no es tan inocente. Ni hay ya casi cosas naturales que no estén manipuladas por la tecnología”, explica Neil, que también lamenta que, ahora, cualquier viaje o experiencia va enfocado a la visibilidad en internet: “Desde que terminé la vuelta al mundo no he conocido ningún viajero que esté más de tres años viajando. Todos van seis meses, vuelven y van un año. La gente no tiene ni siquiera consistencia para un viaje, porque necesitan venir y contarlo rápidamente y rentabilizarlo en redes sociales”.
Del viaje que se alargó durante trece años Álvaro Neil indica que se quedó con ganas de visitar Tayikistán y que ya ha cumplido con esa deuda. Confiesa que tiene preparada una escapada próximamente a París, que sirva como "una especie de aprendizaje a un grupo de gente para viajar durante unos dos meses y medio". "Es como hacer un Camino de Santiago sin concha, ni credencial ni móvil”, enfatiza.
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