Assia y Nueva Línea, dos orquestas de lujo para un fin de semana de intensa actividad festiva en Villaviciosa
Castiellu la Marina y la capital municipal concentran la programación
Villaviciosa afronta un fin de semana de gran actividad festiva y con la presencia de grandes orquestas. En concreto, Assia estará en los festejos de San Juan de Castiellu la Marina, muientras que la canaria Nueva Línea se presentará en la capital municipal para celebrar los cincuenta años de la Asociación de Festejos de Peón.
Las fiestas de Castiellu dan comienzo este viernes con una gran parrillada popular y el pregón a cargo de las vecinas Cristina Rodríguez y Ana Rosa Villazón. Después, comenzará la primera gran verbena con la orquesta Salsarena y DJ Pika.
Verbena
La programación del sábado arrancará a mediodía con el IX Concurso de Sidra Casera y el IX Memorial Máximo Álvarez de bolos, con participación de las parejas Sergio y Berto, de P. B. Sotrondio, y Sol y Elías, de P. B. Ciares. Por la tarde habrá paella popular y, desde las 17.00 horas, la XV Concentración de Vehículos Clásicos “Memorial Miguel Ángel Pidal”. La jornada continuará con juegos infantiles, una cena de callos y la gran verbena nocturna, que estará amenizada por la orquesta Assia y NachoTer.O. La noche concluirá con una sesión de fuegos artificiales.
El domingo, la misa solemne comenzará a las 12.00 horas y contará con la actuación del Coro Clásico Gijón CISE. Después, se celebrará la sesión vermú con Noelia Campos y una comida popular con la undécima edición de la corderada a la estaca. Por la tarde, música de Ceferino Otero y la tradicional entrega del bollu.
Nueva Línea
Previamente, el parking de La Oliva de la capital municipal acoge este viernes la fiesta del 50.º aniversario de la sociedad de festejos de Peón. La programación comenzará a las 21.00 horas con la actuación del DJ Dani Vieites. El plato fuerte llegará a las 23.30 horas con la actuación de la orquesta Nueva Línea, en la que será su única actuación programada este año en Asturias. La formación se ha convertido en uno de los grandes fenómenos del panorama festivo español y en una referencia en redes sociales gracias al éxito de canciones como «El Beso», «La Noche de Copas» y «Al Golpito», esta última grabada junto a Quevedo.
Las entradas están a la venta por 15 euros en venta anticipada online y 20 euros en taquilla. Además, se ha establecido un precio especial para socios, que también pueden adquirirlas de forma presencial en el Bar El Fresno.
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