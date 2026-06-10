Diego Llosa, mejor deportista de Villaviciosa, sueña con triunfar en la modalidad ciclista de gravel: “Quiero ganar un campeonato de España”

Cuando era niño practicó baloncesto, tenis y hasta natación. Pero fue con 18 años cuando descubrió su verdadera vocación para el deporte. Apareció el ciclismo de competición en su vida y, apenas cinco años después, Diego Llosa (Villaviciosa, 2002), ya es todo un referente, al haber logrado ser campeón de Asturias de BTT y maratón, o de gravel en 2025, una modalidad en la que llegó a conseguir en un octavo puesto en la Copa del Mundo. Son méritos que le han permitido obtener el premio de mejor deportista local masculino de Villaviciosa en la última gala del deporte del concejo. “Es un gran orgullo que te reconozcan en casa”, señala.

Aunque probó en muchos deportes, la bicicleta siempre formó parte de su vida. Mientras sus primos corrían en motocross, en la casa familiar de San Martín de Vallés, en el concejo maliayés, Llosa les imitaba subida en una bicicleta. No fue hasta los dieciséis años cuando empezó a probar de verdad, a rodar con amigos. A los dieciocho se sumó a las filas del Navastur, un equipo de mountain bike, en el que hizo sus primeros pinitos competitivos en CXO y maratón.

"El inicio fue muy raro, en los primeros circuitos me caía, me mancaba, tenía miedo y quedaba el último. Pero seguía entrenando y miraba si podía hacer algo más. Nunca dejé de entrenar para ir progresando un poco más", enfatiza Llosa.

Diego Llosa. / Lne

En ese proceso de crecimiento deportivo fue cuando el gravel se cruzó en su camino, probó y descubrió que era lo suyo. "Es donde realmente soy más competitivo", indica, antes de referirse al encanto de estas competiciones: "Me gustan por lo rápido que se va en bicicleta, se parece mucho a la carretera y es más completo".

"Constancia"

El gravel, cuenta Diego Llosa, implica “constancia” y muchas horas de entrenamiento. “Hay que ser muy completo en todo, necesitas técnica, pero no es lo más importante. Es todo en su conjunto, saber colocarse en carrera, tener estrategia o una buena lectura de lo que harán tus rivales”, desvela este joven maliayés, que suma además en su trayectoria un tercer puesto en la Copa de España de Gravel y una convocatoria con la selección española para disputar el Campeonato del Mundo.

Para este año tiene como objetivo seguir peleando más allá de las fronteras asturianas. El primer reto es el 30 de agosto, con el europeo de gravel, donde aspira a un buen puesto. Y no cesa en su empeño, para el futuro, "de ganar un campeonato de España o, al menos, pelearlo".

Diego Llosa. / Lne

Actualmente, Diego Llosa se integra en las filas del Nesta-MMR, con sede en Viella (Siero). Se trata de un club con el que puede cumplir su pasión de implicarse en el deporte, por donde quiere encaminarse su futuro. Actualmente, cursa primero del grado del Deporte de la Universidad de Oviedo. En los ratos libres que le dejan estudiar y las veinte horas de entrenamiento semanales, también colabora con el C. S. Bike, club que organiza el Ciclocross Mayador de Villaviciosa. "Veo que hay mucha afición por la bicicleta en Villaviciosa, hay que ayudar para tirar hacia adelante y que los chavales lo practiquen", subraya.

Diego Llosa, que tiene a su hermana Irene jugando en el Rodiles de fútbol sala, anima a "probar y descubrir" cualquier modalidad ciclista. "Es un deporte que está muy bien, tienes un contacto directo con la naturaleza y también implica que, a nivel de competición, haya que ser muy fuerte y decidido", concluye.