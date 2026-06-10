¿Quieres saberlo todo sobre el eclipse de este verano? Villaviciosa ConCiencia te lo explica y te regala unas gafas para verlo

La asociación Villaviciosa ConCiencia organiza este viernes, 12 de junio, a las 19.30 horas en el Teatro Riera, la charla divulgativa “Un eclipse para entender el cosmos”, una conferencia gratuita que será impartida por el físico e investigador de la Universidad de Oviedo Pablo Cayado Llosa y que abordará cómo los eclipses permiten comprender mejor algunos de los fenómenos fundamentales del universo.

Pablo Cayado Llosa, investigador «Ramón y Cajal» del Departamento de Física de la Universidad de Oviedo y presidente de Villaviciosa ConCiencia, será el encargado de conducir una sesión pensada para todos los públicos en la que explicará las claves científicas de los eclipses y su importancia para el conocimiento del cosmos.

Además, la organización entregará gafas homologadas para la observación de eclipses a los cien primeros asistentes, según informa la entidad organizadora.

La actividad, de entrada libre, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa y forma parte de la programación divulgativa que Villaviciosa ConCiencia desarrolla periódicamente en el concejo para acercar la ciencia y la astronomía a la ciudadanía.

Histórico

El eclipse representa un acontecimiento histórico: es el primero que se observa desde la península Ibérica desde 1905 y no volverá a repetirse en Asturias antes de 2180. Debido a su posición geográfica, el Principado ofrece condiciones únicas de visibilidad, ya que todo el territorio estará incluido en oscuridad total, es decir, la Luna cubrirá el Sol completamente durante un breve periodo de tiempo.

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El Gobierno de Asturias ha activado el plan estratégico del eclipse solar total que se producirá el próximo 12 de agosto, un fenómeno único que podrá observarse en toda la comunidad. El plan incluye la creación de una web con información y recursos para la ciudadanía, con una cuenta atrás hasta el día del evento, y un programa de divulgación científica que se complementará con acciones educativas, campañas de salud y un mapa de puntos de observación segura.