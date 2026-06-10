¿Quieres saberlo todo sobre el eclipse de este verano? Villaviciosa ConCiencia te lo explica y te regala unas gafas para verlo
El investigador Pablo Cayado Llosa protagoniza la charla informativa de este viernes
La asociación Villaviciosa ConCiencia organiza este viernes, 12 de junio, a las 19.30 horas en el Teatro Riera, la charla divulgativa “Un eclipse para entender el cosmos”, una conferencia gratuita que será impartida por el físico e investigador de la Universidad de Oviedo Pablo Cayado Llosa y que abordará cómo los eclipses permiten comprender mejor algunos de los fenómenos fundamentales del universo.
Pablo Cayado Llosa, investigador «Ramón y Cajal» del Departamento de Física de la Universidad de Oviedo y presidente de Villaviciosa ConCiencia, será el encargado de conducir una sesión pensada para todos los públicos en la que explicará las claves científicas de los eclipses y su importancia para el conocimiento del cosmos.
Además, la organización entregará gafas homologadas para la observación de eclipses a los cien primeros asistentes, según informa la entidad organizadora.
La actividad, de entrada libre, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa y forma parte de la programación divulgativa que Villaviciosa ConCiencia desarrolla periódicamente en el concejo para acercar la ciencia y la astronomía a la ciudadanía.
Histórico
El eclipse representa un acontecimiento histórico: es el primero que se observa desde la península Ibérica desde 1905 y no volverá a repetirse en Asturias antes de 2180. Debido a su posición geográfica, el Principado ofrece condiciones únicas de visibilidad, ya que todo el territorio estará incluido en oscuridad total, es decir, la Luna cubrirá el Sol completamente durante un breve periodo de tiempo.
El Gobierno de Asturias ha activado el plan estratégico del eclipse solar total que se producirá el próximo 12 de agosto, un fenómeno único que podrá observarse en toda la comunidad. El plan incluye la creación de una web con información y recursos para la ciudadanía, con una cuenta atrás hasta el día del evento, y un programa de divulgación científica que se complementará con acciones educativas, campañas de salud y un mapa de puntos de observación segura.
- ¿Tienes libre este domingo por la mañana? La playa de Rodiles busca voluntarios para combatir las plantas invasoras que alteran los ecosistemas
- La orquesta más viral y con mayor tirón de España ofrece este viernes en Villaviciosa su única actuación del año en Asturias
- Los niños de primera comunión protagonistas de un luminoso Corpus en Villaviciosa
- Agustín Cueto, presidente de la Cofradía de Amigos de les Fabes: “No se puede poner fabada en un menú de quince euros, y, si se hace, hay que especificar que no es producto asturiano”
- El Mirador de los Gemelos: la excepcional atalaya sobre el Cantábrico (con acantilados de 118 metros de caída vertical) para disfrutar de la foguera y la foguerina de San Juan
- Queti Crespo, la abuela del mercáu de Villaviciosa, sigue en su puesto tras ocho décadas de actividad: 'Empecé a venir con mi tía Adela cuando tenía siete años y aquí sigo, con la huerta de siempre
- La lucha contra las especies invasoras en la playa de Rodiles: los voluntarios retiran más de trescientos kilos de plantas perjudiciales para el ecosistema
- Luz verde al proyecto para crear un área de autocaravanas con cincuenta plazas en el camping de Villaviciosa