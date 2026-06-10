Villaviciosa convoca una nueva edición del concurso de pintura Evaristo Arce Piniella: las claves para participar

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha convocado el XXIX Certamen Nacional de Pintura Evaristo Arce Piniella, dotado con un premio de 5.000 euros.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 25 de septiembre de 2026. La convocatoria contempla una primera fase de inscripción y una segunda para el envío de las obras previamente seleccionadas.

El certamen alcanza este año su vigésimo novena edición y está organizado por el Ayuntamiento de Villaviciosa a través de su área de Cultura.

Las personas interesadas pueden consultar las bases y obtener más información a través de la página web de Cultura del Ayuntamiento de Villaviciosa.

La pintora Jezabel Rodríguez Asperilla (Oviedo, 1977) fue la ganadora del certamen del año pasado, con obra "minimalista, símbolo de ausencia, silencio e intimidad, con un lenguaje depurado" en la que un elemento cotidianto, una silla, toma el protagonismo, Fue una edición singular para la historia del certamen, al tratarse del primer acto de entrega del premio bajo la nueva denominación "Certamen Nacional de Pintura-Evaristo Arce Piniella", en homenaje y reconocimiento al que fuera su impulsor y presidente, fallecido en febrero de este año. La Sala de Exposiciones de Ateneo, además, ha pasado a estar dedicada a Evaristo Arce y próximamente se colocará una placa conmemorativa.

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En la presidencia del jurado se estrenó Guillermo Simón, ganador de la primera edición de este concurso en 1999 y miembro del jurado desde 2013. Estuvo además acompañado por Luis Feás y Luis Repiso, quienes premiaron la obra de la artista ovetense, al tiempo que destacaron la alta calidad pictórica de todos los finalistas: Esther Cuesta, Fernando Jiménez Fernández (Mención de Honor), Mónica Dixon (Mención de Honor), Quique Ortiz, Zeus Sánchez, Juan Gil Gutiérrez, José María Pinto Rey, Kike Chumillas Jezabel Rodríguez, Juan Gil Segovia, Aitor Rentería, Diana Aurelia Coanda, Pepa Satué Ripoll (Mención de Honor), Eduardo Gómez Query e Iyán Castaño.