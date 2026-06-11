Adjudicadas en 2,1 millones las esperadas obras de saneamiento de Rodiles y su entorno, que podrían estar listas a mediados de 2029

Las obras para mejorar el saneamiento de Muslera, El Picu y Rodiles ya están adjudicadas. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha decidido que el contrato sea para la empresa Contratas Souto por 2.165.900 euros, IVA incluido. El proyecto que permitirá completar la red de saneamiento en estos núcleos de Villaviciosa beneficiará a unas 500 personas y contribuirá a eliminar los vertidos incontrolados a la ría maliayesa.

La actuación, que salió a licitación por 2,86 millones de euros, consiste en la instalación de 4.398 metros de colectores y la construcción de cinco estaciones de bombeo para recoger las aguas residuales domésticas de la zona y conducirlas hasta la estación depuradora de Villaviciosa para su tratamiento antes del vertido al medio natural.

Adjudicación

La adjudicación supone el paso definitivo para una actuación largamente esperada en el entorno de la ría de Villaviciosa. El proyecto acumuló varios años de tramitación y vio retrasado su calendario inicial a la espera de obtener la autorización de la Demarcación de Costas para ocupar los terrenos de dominio público marítimo-terrestre afectados por las obras, un permiso que permitió desbloquear definitivamente la intervención.

Tanto los vecinos de las parroquias afectadas como el Ayuntamiento de Villaviciosa habían reclamado en reiteradas ocasiones la ejecución de unos trabajos considerados fundamentales para mejorar el saneamiento de la zona y reducir el impacto ambiental sobre el estuario. La actuación forma parte de la estrategia del Principado para extender y completar las infraestructuras de saneamiento en los núcleos rurales más próximos a la ría.

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Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 32 meses, por lo que podrían estar concluidas en la primavera de 2029 si se cumplen los plazos previstos y no se producen retrasos durante su desarrollo.