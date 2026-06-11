Atención conductores: el corte de tráfico que causó graves atascos en el túnel de Fabares de la autovía A-64 cambia de tubo

Los trabajos de modernización del túnel de Fabares, en la autovia Oviedo-Villaviciosa (A-64), avanzan. Las obras han traspasado ya el ecuador, al finalizar la intervención en uno de los tubos. Lo que ha supuesto que se desvíe en los últimos días la circulación. Ahora los vehículos están obligados a utilizar el tubo en sentido Santander, en doble sentido de circulación, con limitación de velocidad por precaución.

A inicios de mayo se dio comienzo a las obras, con la intervención del tubo sentido Santander. Ahora los operarios se encuentran modernizando el que va sentido Oviedo, donde también se se están ejecutando nuevas galerías de evacuación y se renovarán instalaciones vinculadas a protección contra incendios, suministro eléctrico, comunicaciones, información al usuario y señalización de las vías de evacuación.

Los trabajos obligan a los conductores a extremar la precaución durante la marcha, ya que durante cerca de cuatro kilómetros tienen que compartir calzada en doble sentido. Una circunstancia que, unida al buen tiempo de finales de mayo, y en algunos días de junio, ha provocado atascos en momentos puntuales, tanto con las horas claves de ida y vuelta a las playas de Villaviciosa y otros concejos del oriente asturiano.

Este fin de semana la previsión meteorológica apunta a días soleados y calurosos, con máximas de 24 grados el viernes, 28 el sábado y 27 domingo en Villaviciosa. Una circunstancia que obligará a extremar la atención, ante la posibilidad de que se puedan originar algunos atascos.

Los túneles de Fabares, abiertos en 2003, son una vía principal que comunica el centro de la región, principalmente Oviedo y Siero, con la costa oriental. Las obras que se están ejecutando, desarrolladas por el El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, van encaminadas a modernizar ambos tubos, y ahora ya afrontan la fase final. La previsión era que se terminasen a finales de junio, por lo que en torno a tres semanas ya podrían estar acabados los trabajos.