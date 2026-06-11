Villaviciosa abre el plazo para solicitar ayudas escolares y contra la pobreza energética con una partida global de 40.000 euros

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha abierto una nueva convocatoria de ayudas destinadas a familias con dificultades económicas, con una dotación global de 40.000 euros para becas escolares, contra la pobreza infantil y para afrontar gastos energéticos. Desde la puesta en marcha de estos programas en 2016, el Consistorio ha destinado ya 480.000 euros a este tipo de prestaciones sociales.

La convocatoria mantiene dos de las líneas habituales de apoyo municipal. Por un lado, las ayudas para libros de texto, material didáctico y comedor escolar, dotadas con 10.000 euros, dirigidas a familias con escasos recursos y alumnado matriculado en centros públicos o concertados del municipio. Por otro, las ayudas contra la pobreza energética, que cuentan con una partida de 30.000 euros para colaborar en el pago de suministros básicos como electricidad, gas u otras fuentes de energía.

Además, el Ayuntamiento ha convocado una línea específica de ayudas contra la pobreza infantil destinada a familias con menores a cargo en situación de vulnerabilidad. Estas subvenciones podrán alcanzar los 700 euros por familia, en un único pago y hasta agotar la disponibilidad presupuestaria, para contribuir a sufragar gastos de alimentación, vestido y necesidades ordinarias del hogar.

Escolares

En el caso de las ayudas escolares, podrán solicitarlas las personas empadronadas en Villaviciosa que acrediten insuficiencia de recursos económicos y cumplan los requisitos establecidos en las bases. Las ayudas cubren gastos de libros y material escolar desde la segunda etapa de Educación Infantil hasta Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, mientras que las becas de comedor se limitan a Infantil y Primaria.

Las ayudas contra la pobreza energética están dirigidas a unidades familiares en situación de privación material severa o riesgo de exclusión social. Las cuantías podrán alcanzar los 500 euros por solicitud y año, teniendo en cuenta criterios como los ingresos familiares, el número de miembros de la unidad de convivencia, la existencia de discapacidad o situaciones de dependencia.

El programa se financia con cargo al presupuesto municipal prorrogado de 2025 y al Plan Concertado de Prestaciones Sociales Básicas del Principado. La mayor parte de la financiación procede de la administración autonómica, mientras que el Ayuntamiento aporta 40.000 euros para el desarrollo de estas líneas de ayuda.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre de 2026. La documentación deberá entregarse en el Registro Municipal, en horario de 9.00 a 14.00 horas, o a través de los cauces habilitados por el Ayuntamiento.

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Las personas interesadas pueden obtener información en el Centro Municipal de Servicios Sociales, situado en la calle Agua, número 9, o a través del teléfono 985 89 21 90. Las bases completas de las convocatorias están disponibles en la página web municipal.