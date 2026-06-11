Villaviciosa quiere institucionalizar el homenaje anual al ilustrado José Caveda y Nava: "Es fundamental para la historia de Asturias"

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, trasladó este jueves la necesidad de institucionalizar el reconocimiento al ilustrado José Caveda y Nava, "para que quede establecido en el calendario del concejo y de Asturias en el futuro". Lo hizo durante el acto homenaje que organizan desde hace años la Compaña del Ronchel y el Movimientu 25 de Mayu, junto con el Ayuntamiento, y que coincidió en esta ocasión con el aniversario de su fallecimiento. “Caveda es una persona fundamental para la historia de Asturias. Por eso estamos especialmente orgullosos de él en su tierra y queremos reivindicar su figura”, enfatizó el regidor socialista. "Es clave institucionalizar el reconocimiento, para que no dependa de la voluntad de los que estamos hoy aquí", añadió.

En un acto de recuerdo con lectura de poemas, música tradicional y la colocación de una corona de laurel ante su casa natal, en la Calle del Agua, Xuan Pedrayes, arquitecto e integrante de la Compaña del Ronchel, recibió de buen agrado la propuesta del Alcalde y transmitió la importancia de que se reconozca el legado de Caveda y Nava. “Es un padre de la patria asturiana, tendría que ser mucho más reconocido de lo que es”, resaltó, antes de añadir: “Es un ilustrado, conocedor del país, de la llingua y parte esencial de nuestra cultura".

"Un patriota"

Pedrayes, que abrió el homenaje, insistió en la importancia de Caveda como "un patriota y ejemplo de compromiso con el país asturiano" y subrayó también que "defendió la llingua delante de todos".

EN IMÁGENES: Homenaje en Villaviciosa a José Caveda y Nava / P. A.

José Ramón García Fernández, conocido como «Monchu’l cura», también participó en el acto de reconocimiento a Caveda, nacido en Villaviciosa el 12 de junio de 1796 y fallecido en Gijón el 11 de junio de 1882. "Fue muy ilustre y nos deja muchos saberes, entre ellos su poesía y su defensa de nuestra llingua", incidió el veterano sacerdote.

La concejala de Cultura, Reyes Ugalde, recitó unos versos del poema "El ñeñu malu" de Caveda. "No encuentro mejor manera de homenajearle que como hizo durante su vida, que fue dar visibilidad a nuestra llingua a través de la poesía”, enfatizó.

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La figura de José Caveda y Nava, como recordó para cerrar el alcalde del concejo maliayés, se encuentra ahora muy representada en el salón de plenos del Ayuntamiento, tras la donación de un busto por parte de la familia. Y comentó también Alejandro Vega su deseo de promover una reproducción de ese busto para que se muestre también en su entorno, junto a su casa natal, donde recientemente se ha instalado un hórreo que reproduce la situación exacta que tenía el que había en tiempos del ilustrado.