Villaviciosa ultima los preparativos para la campaña estival en sus playas: una tarima para facilitar el acceso al mar en Rodiles a personas con discapacidad será la gran novedad

Villaviciosa ultima los preparativos para la temporada estival en sus playas con una destacada novedad en materia de accesibilidad. Rodiles contará este verano, por primera vez, con una tarima enrollable que conectará la pasarela de acceso con la orilla del mar, permitiendo a las personas con discapacidad o movilidad reducida acercarse al Cantábrico con mayor autonomía y comodidad.

La actuación forma parte del programa municipal de mejora de la accesibilidad en los arenales del concejo y complementará el servicio de baño adaptado que volverá a prestarse en Rodiles mediante un convenio con Cruz Roja. El Ayuntamiento destinará más de 6.000 euros a este servicio, que contará con dos sillas anfibias, muletas adaptadas, personal especializado y voluntariado, con atención entre las 11.30 y las 19.30 horas durante buena parte del verano.

Línea de agua

La nueva tarima permitirá salvar el tramo de arena existente entre las pasarelas convencionales y la línea de agua, uno de los principales obstáculos para quienes presentan dificultades de movilidad. El gobierno local que preside Alejandro Vega prevé extender progresivamente esta solución a otros arenales del concejo.

De forma paralela, se está llevando a cabo el desbroce de más de 14.000 metros cuadrados de zonas verdes en el entorno de las playas, la reparación de infraestructuras de madera, la adecuación de accesos en Merón y Playa España y la mejora de distintos equipamientos destinados a los usuarios y al personal de vigilancia.

Socorristas

Entre las inversiones realizadas figuran más de 10.000 euros en materiales para la reparación de pasarelas y otros 15.000 euros para acondicionar los aseos de Rodiles. Además, se instalarán dos aseos químicos en Playa España y uno en Merón durante la temporada estival.

El dispositivo de salvamento arrancará el próximo día 20, dentro del Plan de Salvamento en Playas del Principado (SAPLA). El operativo estará integrado por 28 socorristas, tres lancheros y un coordinador, que prestarán servicio entre las 11.30 y las 19.30 horas. Rodiles, Playa España y La Ñora dispondrán de vigilancia diaria hasta el 20 de septiembre, mientras que Merón contará con socorristas hasta el 31 de agosto y Tazones tendrá servicio durante los fines de semana de julio y agosto.

La campaña de verano incluirá asimismo la incorporación de dos auxiliares de Policía Local para reforzar la seguridad en el litoral y la puesta en marcha del servicio de ambulancia para las playas del concejo, actualmente en proceso de contratación y valorado en unos 22.000 euros.

Por su parte, el bus-playa a Rodiles volverá a funcionar por undécimo verano consecutivo. El servicio estará operativo entre el 1 de julio y el 13 de septiembre, con 25 expediciones diarias de ida y vuelta, y permitirá utilizar también los títulos de transporte integrados de la tarjeta Conecta.

El l Ayuntamiento ultima los trabajos de acondicionamiento previos al verano. Las actuaciones incluyen el desbroce de más de 14.000 metros cuadrados de zonas verdes en el entorno de las playas, la reparación de infraestructuras de madera, la adecuación de accesos en Merón y Playa España y la mejora de distintos equipamientos destinados a los usuarios y al personal de vigilancia.

Entre las inversiones realizadas figuran más de 10.000 euros en materiales para la reparación de pasarelas y otros 15.000 euros para acondicionar los aseos de Rodiles. Además, se instalarán dos aseos químicos en Playa España y uno en Merón durante la temporada estival.

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El dispositivo de salvamento arrancará el próximo 20 de junio dentro del Plan de Salvamento en Playas del Principado (SAPLA). El operativo estará integrado por 28 socorristas, tres lancheros y un coordinador, que prestarán servicio entre las 11.30 y las 19.30 horas. Rodiles, Playa España y La Ñora dispondrán de vigilancia diaria hasta el 20 de septiembre, mientras que Merón contará con socorristas hasta el 31 de agosto y Tazones tendrá servicio durante los fines de semana de julio y agosto.