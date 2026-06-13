Atasco monumental en la autovía a Villaviciosa, a la altura del túnel de Fabares, por un coche calcinado que se suma a las restricciones por obras
El incidente provoca retenciones de más de una hora que desesperan a los conductores
Más de una hora para atravesar el túnel de Fabares. Es lo que se han encontrado los conductores más madrugadores, que se dirigían esta mañana hacia al oriente de Asturias, en al autovía A-64, a la altura de este túnel que separa Sariego y Villaviciosa. El motivo es un coche calcinado en la zona, por motivos que hasta ahora se desconocen, y que obligó a cerrar por momentos el único túnel abierto en Fabares, ya que el otro se encuentra cerrado por obras.
“Salimos de Oviedo a las 8.30 y no acabamos de pasar el túnel hasta cerca de las 10.15 horas”, cuenta una familia de afectados en el atasco. “Pensábamos que era por las obras, en un día tan bueno de playa, pero nos extrañaba que hubiera retenciones tan pronto”, comentan, antes de añadir que tras la intervención de Bomberos y la Guardia Civil, se fue reabriendo el tráfico por el túnel de manera progresiva, alternando ambos sentidos, hasta restablecer el tráfico con normalidad.
Este sábado se esperan temperaturas máximas superando los 30 grados. Un día muy caluroso e ideal de playa, que hace que la A-64 se llene de vehículos procedentes del centro de la región hacia las playas del Oriente.
Hasta finales de junio se encuentra cerrado uno de los tubos del túnel de Fabares esta autovía debido a obras de mantenimiento y modernización, que hace que la circulación sea de doble sentido durante cerca de cuatro kilómetros. Ya en el mes de mayo hubo, en otra ola de calor, importantes retenciones a la ida y vuelta de las playas.
Algo que obliga a extremar hoy la precaución a los conductores, ya que durante la mañana se puede repetir esa posibilidad de retenciones ante el alto volumen de tráfico.
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