Una gaita medieval rescatada de la piedra: se presenta en Villaviciosa una reconstrucción de la que está esculpida en la iglesia de Santa María de la Oliva

El proyecto cultural "Canteros del Sonido" recala en Villaviciosa y lo hace a lo grande: presentará al público una reconstrucción fidedigna de la gaita medieval esculpida en la iglesia de Santa María de la Oliva. El acto, del Círculo Cultural de Valdediós y del Ayuntamiento, es el próximo 21 de junio, a las 19.00 horas, en el teatro Riera, bajo el título de "La resurrección de la piedra".

Contará con la participación de tres figuras clave de este proyecto de "arqueología musical": Manuel Paz, coordinador general de Canteros del Sonido, Fernando Oliva, especialista a cargo de la fotogrametría y desarrollo en 3D, y Chus Solís, artesano y maestro gaitero, "quien detallará el complejo proceso de luthería tradicional para trasladar esos datos virtuales a la madera". Solís hará además sonar la gaita interpretando diversas melodías medievales. La entrada al acto es gratuita hasta completar aforo.

La iglesia románica de Santa María de La Oliva es una de las joyas del patrimonio de Villaviciosa, monumento nacional desde 1931 y cada año se detienen en ella miles de peregrinos de múltiples nacionalidades en su tránsito por el Camino Norte de Santiago.

La construcción del templo data de 1270, según la ficha de Patrimonio, que señala las posibles reconstrucciones que afectaron a la iglesia, una en el siglo XV, sobre todo de la cabecera, y otra en el XIX. Se cita además el incendio de 1936 y la restauración llevada a cabo por Menéndez Pidal en 1959. "Se trata de una iglesia románica más tardía de la zona de Villaviciosa. Fue construida a finales del siglo XIII o principios del XIV, presentando ya algunos elementos góticos, por lo que se puede considerar un edificio de transición entre dos estilos artísticos", explica el expediente de Patrimonio realizado sobre este Bien de Interés Cultural (BIC) del Principado.

Noticias relacionadas

Forma parte de la denominada Ruta Histórica de la Villa y son muchas las singularidades que la hacen única y que además hablan de la historia que ha visto pasar ante sí a lo largo de cientos de años. Entre sus curiosidades está la decoración de sus capiteles de la portada principal: en los de la izquierda se representan escenas cinegéticas de la caza del jabalí, este gaitero, danzarinas, un cazador o dos leones devorando por los pies a una pequeña figura humana. Cuenta con decenas de motivos decorativos labrados sobre la piedra y sobresale por la rica ornamentación del acceso principal, en el que puede observarse una virgen de tamaño destacado sobre la puerta y bajo el rosetón gótico que también identifica a este emblemático edificio.