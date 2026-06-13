Otro gran atasco en la autovía de Villaviciosa por el regreso de las playas: cerca de hora y media para recorrer cinco kilómetros

Día de grandes retenciones en la autovía A-64, a la altura de Villaviciosa. Si por la mañana se tardó más de una hora en recorrer el paso del túnel de Fabares, en sentido hacia las playas del oriente, esta tarde la situación es la inversa, y los grandes atascos se están produciendo para el retorno.

El problema se produce por las obras de modernización en los túneles de Fabares, que hacen que uno de los tubos esté cerrado, y que por el otro se circule en un solo sentido. Esa circunstancia hace que a la vuelta, con muchos vehículos retornando desde las playas, haya un embudo al estar habilitado solo un carril durante casi cuatro kilómetros.

“Tardamos más de media hora para recorrer poco más de un kilómetro. Por momentos estuvimos del todo parados. Y nos llevó más de hora y media en ir desde la desviación hacia Gijón de la autovía hasta atravesar el túnel de Fabares”, cuenta uno de los afectados, en pleno atasco, indignado también por la situación: "Está claro que las obras hay que hacerlas en algún momento, pero posiblemente deberían haberlas ejecutado antes, porque existía el riesgo de que en junio, con buen tiempo, sucediese esto".

Retenciones en la autovía a-64 este sábado en el retorno de las playas. / Lne

Pasadas las nueve de la noche la larga caravana de vehículos empezó a crecer y a llegar cerca del nudo donde la A-8 se divide entre los que continúan hacia Gijón y los que optan por la a-64 hacia Siero y Oviedo.

Esta situación se une a la de primera hora de la mañana, que obligó incluso a cerrar el túnel, por un vehículo calcinado por causas desconocidas.

Las obras de modernización de los túneles ya han atravesado su ecuador, al estar ahora situadas en el segundo tubo, donde se están ejecutando nuevas galerías de evacuación y se renovarán instalaciones vinculadas a protección contra incendios, suministro eléctrico, comunicaciones, información al usuario y señalización de las vías de evacuación.

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La previsión es que finalicen a finales de mes, por lo que si continúa el buen tiempo, aún existe el riesgo de que en horas punto de ida y retorno de las playas se sigan produciendo importantes atascos.