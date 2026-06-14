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Manuel Tuero, de San Justo, se lleva el premio a la mejor elaboración de sidra casera del concurso de Castiello de la Marina

Once productores participaron en el certamen de las fiestas de San Juan, donde este sábado se repartieron más de 300 raciones de paella

Miguel Cuesta, yerno de Manuel Tuero, recibe el primer premio del concurso de manos de Samuel González y José Manuel Álvarez, miembros de la organización, junto a una imagen de Manolo &quot;Los Piñares&quot;.

Miguel Cuesta, yerno de Manuel Tuero, recibe el primer premio del concurso de manos de Samuel González y José Manuel Álvarez, miembros de la organización, junto a una imagen de Manolo "Los Piñares". / L. N.

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Pablo Antuña

Pablo Antuña

Castiello de la Marina (Villaviciosa)

Sidra casera y bolos por la mañana. Una gran paellada para comer. Y ya por la tarde una concentración de vehículos clásicos, previa a la verbena nocturna. En un sábado muy caluroso, la localidad de Castiello de la Marina de Villaviciosa celebró por todo lo alto sus fiestas de San Juan. Unos festejos que lleva organizando la asociación vecinal desde hace 26 años (aunque tienen aún más antigüedad), y que contarán con más actividades para este domingo

El concurso de sidra casera está dedicado a modo de memorial a Manolo “Los Piñares”, un vecino muy popular fallecido y gran experto en sidra. En esta edición concursaron once productores de sidra casera del concejo. Y el mejor valorado fue Manuel Tuero, de San Justo. Recogió el premio Miguel Cuesta, su yerno, con Samuel González y José Manuel Álvarez, miembros de la organización. El pódium lo completaron las elaboraciones de Alejandro Pidal, vecino de Castiello, y Paco Agüera, de El Bustiu.

Paellada en las fiestas de San Juan de Castiello de la Marina.

Paellada en las fiestas de San Juan de Castiello de la Marina. / L. N.

Más de 300 raciones de paella y un centenar de vehículos clásicos

El Memorial Máximo Álvarez de bolos completó la actividad de la mañana, antes de una gran comida popular, en la que se despacharon cerca de 300 raciones de paelllada. Este fue otro éxito gastronómico, tras el de la parrillada de la noche del viernes, con otra gran acogida y 500 comensales.

Un momento de la cata durante el concurso de sidra casera.

Un momento de la cata durante el concurso de sidra casera. / Lne

En la tarde de este sábado más de un centenar de coches clásicos participaron en una multitudinaria concentración, previa a la cita con las raciones de callos como protagonistas, y el cierre musical con la orquesta “Assia” y el dj Nacho Otero.

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