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¿Quieres ir este verano en bus a Rodiles? Todos los horarios desde Villaviciosa (y uno directo desde Oviedo)

El servicio circulará del 1 de julio al 13 de septiembre

La presentación del servicio.

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José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Villaviciosa

La playa de Rodiles volverá a contar este verano con el servicio de bus lanzadera entre Villaviciosa y el arenal maliayés. La línea funcionará todos los días entre el 1 de julio y el 13 de septiembre, con numerosas expediciones diarias y una conexión directa con Oviedo, dentro del sistema ConeCTA del Consorcio de Transportes de Asturias.

El servicio tendrá salidas desde Villaviciosa a las 10.35, 12.00, 12.35, 13.00, 14.15, 15.00, 16.00, 16.35, 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas. Por su parte, los regresos desde Rodiles estarán programados a las 10.55, 12.30, 12.55, 13.30, 14.35, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 18.45, 19.30 y 20.30 horas.

Conexiones

Una de las principales novedades será la conexión directa con Oviedo, con salida desde la capital asturiana a las 12.00 horas y regreso desde Rodiles a las 18.00 horas, lo que permitirá acceder a la playa sin necesidad de utilizar vehículo particular.

El precio del billete para adultos será de 1,55 euros utilizando la tarjeta ConeCTA, mientras que el transporte será gratuito para menores de ocho años y personas con discapacidad. Además, todos los autobuses estarán adaptados para personas con movilidad reducida.

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La puesta en marcha de esta línea coincide con el inicio de la temporada alta en Rodiles, uno de los principales focos turísticos del concejo durante los meses de verano, y se suma a las medidas impulsadas para favorecer una movilidad más sostenible, reducir la presión del tráfico y aliviar los problemas de aparcamiento en el entorno de la playa durante las jornadas de mayor afluencia de visitantes.

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