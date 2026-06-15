El Alcalde de Villaviciosa, sobre los atascos: "Si la obra de los túneles de Fabares se mantiene en época estival puede abocar al colapso de toda la zona"

Medidas urgentes para atajar los atascos en la autovía y en los accesos a Villaviciosa y a Rodiles. Es lo que reclama el Ayuntamiento maliayés, que este lunes ha trasladado una petición tanto a la Delegación del Gobierno en Asturias como a la jefatura de la Demarcación de Carreteras en Asturias y a la Consejería de Movilidad del Principado. Los atascos se vienen produciendo en la autovía por las obras en el túnel de Fabares-La Llomba y, sin ir más lejos, este fin de semana han desesperado a los conductores que se desplazan a las zonas costeras con la llegada del buen tiempo. El sábado, a la circunstancia de los trabajos en este punto, se unió un coche calcinado, que obligó a cerrar por momentos el único tubo abierto en Fabares, ya que el otro está clausurado por las citadas obras.

La comunicación por escrito que el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, ha remitido a quienes pueden adoptar medidas en el ámbito de la Administración estatal y de la autonómica, reitera también las peticiones ya realizadas para evitar los atascos en los cruces de El Riañu y carretera a Rodiles. Pero incide en mostrar la "seria preocupación" municipal por "las graves incidencias que se puedan ocasionar al tráfico y a la movilidad en la Autovía del Cantábrico (A-8), los accesos por la N-632 y varias carreteras autonómicas en el ámbito territorial de Villaviciosa-Playa de Rodiles y Tazones-El Puntal, durante las inmediatas fechas estivales". De hecho, recuerda la misiva del regidor, los problemas ya son constatables este mes de junio.

El origen de la situación está, por un lado, en las obras que se están ejecutando en los túneles de la autovía, en concreto en el conocido como túnel de Fabares-La Lloba. Y, por otro, en los problemas ya conocidos de otros años, derivados de la falta de mejoras en la movilidad en los cruces de la carretera N-632 con la AS-256 (cruce de El Riañu, Villaviciosa-El Puntal-Tazones) y con la carretera VV-6 (hacia Seloriu-Playa de Rodiles), expone el Alcalde.

Alerta el regidor de que las obras de los túneles, que obligan al cierre de uno de los tubos del túnel de Fabares-La Llomba, podrían abocar al colapso de toda la zona, "de mantenerse en las fechas de la temporada estival, de alta afluencia turística y a las playas, con las consecuencias graves para la movilidad y la seguridad. Por ello, dice Vega, solicitamos "encarecidamente que se adopten las medidas para evitarlo". "Se debe recordar además, que la A-8 forma parte de la Red de Carreteras Europeas, la ruta E-70, que discurre por el eje oeste-este europeo", subraya.

Ordenación y señalización

También incide el Alcalde en los problemas en otros dos puntos afectados por atascos y dificultades de movilidad para los que, subraya, se vienen pidiendo soluciones desde 2013. Se trata del cruce de El Riañu, hacia El Puntal-Tazones, donde, "mientras no se aborde la solución definitiva, con la necesaria construcción de rotonda, solicitada ya desde hace años, se deben adoptar medidas de ordenación del tráfico y señalización especial de forma temporal en el periodo estival".

Otra opción es hacerlo con carácter permanente, con un "cambio en la señalización en la intersección de la carretera N-632 con la AS-256, suprimiendo el stop en la salida desde la AS-256, de forma que se deba girar la derecha, derivando así la maniobra de giro hacia Villaviciosa, a la rotonda existente de enlace de la N-632 con la autovía, junto a la gasolinera", apunta el regidor.

El otro punto conflictivo es el cruce hacia Playa de Rodiles, que también requeriría un cambio en la señalización en el acceso desde la Nacional 632, en el cruce hacia Rodiles, por la carretera autonómica VV-6, "dando preferencia al acceso hacia esta carretera, sustituyendo el actual stop, que origina retenciones, por un ceda el paso, lo que sin duda daría mayor fluidez en el acceso a Rodiles".

El regidor destaca que en este último caso, salvo mejor criterio, "la actual señalización responde a la situación anterior a la existencia de la autovía" y que actualmente debería de ser modificada.

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Sobre estos dos últimos casos incide el Alcalde en que hay que actuar con las medidas de señalización "que deben ser acordadas entre los titulares de las carreteras, que son Demarcación del Estado y Principado de Asturias".