La sorprendente historia de la Danza de San Xuan de Amandi: el rito que marca la noche del 23 de junio en Villaviciosa se creó hace casi setenta años pero no siempre se bailó

Cada 23 de junio, cuando la foguera comienza a iluminar la noche de Amandi, hay un momento que concentra la atención de vecinos y visitantes. Es la interpretación de la Danza de San Xuan d'Amandi, una composición que hoy forma parte inseparable de las fiestas patronales de la parroquia y que se ha convertido en uno de los ritos más reconocibles del calendario festivo maliayés.

Su presencia parece tan ligada a la celebración que podría pensarse que ha acompañado a generaciones de vecinos de forma ininterrumpida. Sin embargo, la historia de esta danza es mucho más compleja. La trayectoria de la composición estuvo marcada por el olvido, la desaparición de la programación festiva y una posterior recuperación que permitió devolverla al lugar que ocupa actualmente dentro de las celebraciones de San Xuan.

1957

La Danza de San Xuan fue creada en 1957 por Ramón Rivero Solares, autor de la letra, y por el maestro Juan José García Renedo, responsable de la música. Ambos mantenían una estrecha vinculación con la vida cultural de Villaviciosa y colaboraron en diferentes iniciativas relacionadas con el folclore y las tradiciones locales.

La composición fue concebida expresamente para las fiestas de San Xuan d'Amandi y nació en una época de intensa actividad cultural en el concejo. Rivero y Renedo ya habían colaborado anteriormente en otros proyectos vinculados a las tradiciones maliayesas y dieron forma a una pieza singular destinada a convertirse en una de las señas de identidad de la celebración.

Sin embargo, el recorrido de la danza no fue el esperado. Según recogía LA NUEVA ESPAÑA en junio de 1988, la obra apenas llegó a representarse una vez tras su estreno. Después desapareció de las fiestas y permaneció alejada de la programación durante décadas.

La situación resulta especialmente llamativa porque la composición había sido creada específicamente para San Xuan y, pese a ello, terminó cayendo en el olvido durante buena parte de su historia.

El hallazgo

La recuperación llegó gracias al trabajo de Juan Fernández Busto, que localizó en el archivo personal de Ramón Rivero la documentación original de la danza. Entre el material hallado figuraban la letra, la música y diversa información relacionada con la representación.

Aquel descubrimiento permitió rescatar una obra que prácticamente había desaparecido de la memoria festiva de la parroquia. El hallazgo abrió el camino para devolver la composición a las celebraciones de San Xuan y recuperar una parte del patrimonio cultural local que permanecía guardada entre documentos particulares.

La recuperación se desarrolló junto al Grupo Folclórico Villaviciosa, cuya directora, Ana González Suárez, participó en la puesta en escena de una composición que la prensa de la época describía como una combinación de distintos elementos de la tradición asturiana y que incorporaba un diálogo entre hombres y mujeres dentro de su estructura.

Aquella labor permitió devolver la danza a las fiestas y garantizar su continuidad. Con el paso de los años, la representación fue consolidándose hasta convertirse en uno de los momentos más esperados de la noche de San Xuan y en uno de los símbolos más reconocibles de Amandi.

Programa

La tradición volverá a renovarse este año durante la medianoche del 23 al 24 de junio, cuando la Danza de San Xuan sea nuevamente interpretada junto a la foguera por el Grupo Folklórico Villaviciosa (Aires de Asturias).

La representación formará parte del programa festivo organizado para los días 23 y 24 de junio. La celebración incluirá además el desfile de xigantes y cabezudos, el II Trail San Xuan d'Amandi, el pregón que pronunciará José Miguel Beneyto, presidente del Ateneo Obrero de Villaviciosa, las verbenas amenizadas por Mar de Arosa, Cuarta Calle, Alabama y DJ, así como la misa solemne, la procesión, la tradicional subasta del ramu, los juegos infantiles y la entrega del XI Puente San Xuan de Honor a María Fernanda Campa Fernández.

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Pero será de nuevo la medianoche de San Xuan la que concentre todas las miradas. Allí, junto al fuego, volverá a representarse una composición nacida en 1957, desaparecida durante décadas y recuperada gracias a un hallazgo documental que permitió devolver a Amandi uno de sus símbolos más queridos.