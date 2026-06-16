El futuro centro de día de Villaviciosa, al detalle: todas las claves del proyecto que ya está en licitación

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha sacado a licitación las obras para habilitar un nuevo centro de día para personas mayores en un ala de la Residencia Nuestra Señora del Portal. La actuación permitirá dotar al concejo de un equipamiento con capacidad para 15 usuarios simultáneos mediante la adaptación de unas dependencias ya existentes, con una inversión prevista de 183.626,77 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

La intervención se desarrollará en un edificio situado en la plaza de San Francisco que forma parte del complejo residencial, aunque funciona como un volumen diferenciado. El inmueble cuenta con 434,44 metros cuadrados construidos distribuidos en dos plantas sobre rasante y una superficie útil reformada de 361,04 metros cuadrados.

La actuación aprovecha un espacio actualmente infrautilizado y busca implantar un recurso intermedio entre la atención domiciliaria y la residencia permanente. El centro se ubicará en un ala anexa del geriátrico municipal, una solución que permitirá compartir determinados servicios y optimizar recursos ya existentes.

Uno de los aspectos destacados es que las obras se limitan prácticamente a una reforma interior. El edificio presenta un buen estado de conservación, dispone de ascensor adaptado y cuenta con instalaciones que pueden reutilizarse en buena medida, lo que reduce tanto la complejidad de la actuación como el coste de la intervención. No se contemplan modificaciones estructurales de relevancia ni actuaciones de gran entidad en las fachadas.

Espacios asistenciales y de convivencia

La distribución prevista diferencia claramente las áreas de gestión de las destinadas a la atención diaria de los usuarios.

La planta baja albergará el vestíbulo de acceso, el despacho de dirección, una sala de reuniones, almacenes, vestuarios para el personal, aseos adaptados y varias salas destinadas a actividades y usos compartidos. También se mantendrán espacios que actualmente utilizan los residentes y que seguirán prestando servicio tanto al centro de día como a la residencia, entre ellos dependencias vinculadas a gerontogimnasia, podología, enfermería, peluquería y atención terapéutica.

La planta superior concentrará las dependencias de uso exclusivo para los usuarios del centro. En ella se habilitarán un comedor con zona de emplatado para cátering, salas de descanso, baños adaptados y dos salas polivalentes destinadas a actividades y programas de atención diurna.

El diseño de los espacios responde además a criterios específicos para personas mayores, con recorridos sencillos y fácilmente identificables, evitando zonas de difícil orientación y favoreciendo la visibilidad de las distintas dependencias desde los espacios comunes.

Cinco meses de obras

El presupuesto de ejecución material asciende a 127.527,44 euros, mientras que el presupuesto de contrata, una vez incorporados gastos generales, beneficio industrial e IVA, alcanza los 183.626,77 euros.

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La previsión es que los trabajos puedan completarse en un plazo de cinco meses desde su inicio, lo que permitiría disponer del nuevo equipamiento en un periodo relativamente corto al tratarse de una actuación centrada en la adaptación interior de un edificio ya existente.