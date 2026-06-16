Una mirada a la discapacidad sin etiquetas: Villaviciosa acoge el estreno en Asturias del documental "Cómo habitar un cuerpo"

Villaviciosa acoge este martes el estreno en Asturias del documental "Cómo habitar un cuerpo", una iniciativa de la Fundación Integralia "que mira la discapacidad sin etiquetas". La cinta está dirigida por Cristóbal Osete, y tras su presentación en Madrid el 3 de junio, en los Cines Callao, llega al Teatro Riera a partir de las 19.00 horas.

El documental aborda la discapacidad "desde una mirada honesta y cercana, alejada de estereotipos, a través de las historias de María Elena Montaño y Alfredo Guerrero", desde la vida real, la autonomía, la identidad "y la libertad de sus protagonistas, y no desde la etiqueta o la mirada asistencial".

La jornada estará presentada por Cristina González Hipólito, directora general de la Fundación Integralia DKV. El acto contará además con la intervención de Alejandro Vega Riego, alcalde de Villaviciosa, y de Javier Vega de Seoane, presidente de Fundación Integralia DKV. También tomarán la palabra Emilia Agustín de Miguel, presidenta de la Asociación Pro Personas con Discapacidad Raitana de Villaviciosa, y Mónica Oviedo, presidenta de COCEMFE Asturias y miembro de la junta directiva de COCEMFE.

Municipio inclusivo

La elección del concejo para esta actividad de la Fundación Integralia DKV "se produce en virtud del programa que viene desarrollando con el Ayuntamiento desde 2024" y que convierte a Villaviciosa en el primer municipio de Asturias que cumple con los principios de la "Guía de municipalidad inclusiva de la Fundación DKV Integralia".

La red de municipios inclusivos es un modelo pionero que la Fundación Integralia DKV quiere extender al resto de Asturias y además de la proyección, la jornada en Villaviciosa incluirá un acto de reconocimiento a Corvera como segundo "Municipio Inclusivo de Asturias", con la entrega del certificado a Iván Fernández, alcalde de Corvera.

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La Fundación Integralia DKV es una entidad del tercer sector social referente en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad.