Los Óscar de la sidra asturiana: la DOP corona a los mejores "palos" del año y designa un embajador de resonancia internacional

Pola de Siero acoge este miércoles el XV Salón DOP Sidra de Asturias y el fallo de los Premios Mejor Sidra de Asturias 2026, los máximos galardones de la DOP Sidra de Asturias. La cita actualizará un palmarés que desde 2009 ha distinguido a algunas de las marcas más reconocidas del sector y que tiene en Valdeboides, con cinco triunfos en la categoría reina, a su gran dominadora.

Los premios distinguen las mejores elaboraciones certificadas en las categorías de sidra natural tradicional, sidra natural filtrada y sidra natural espumosa. La jornada servirá además para desvelar el nombre del nuevo Embajador de la Sidra de Asturias, una distinción que reconoce la vinculación y promoción de la cultura sidrera y cuyo destinatario permanece en secreto. La DOP únicamente ha adelantado que se trata de una figura de relevancia internacional.

La edición de este año llega con Prado y Pedregal, del Llagar de la Morena, como vigente campeona en sidra natural tradicional. En 2025 completaron el podio M. Vigón DOP y Cabueñes DOP. Ese mismo año, Españar se impuso en sidra natural filtrada, mientras que Emilio Martínez logró el primer puesto en sidra natural espumosa. El reconocimiento al Cosechero del Año recayó en José Manuel Cuesta y el de Embajador en el piragüista Saúl Craviotto.

Dominio

El histórico oficial de la DOP deja pocas dudas sobre cuál ha sido la marca más exitosa de la última década. Valdeboides, de Sidra Castañón, logró el oro en sidra natural tradicional en 2015, 2016, 2020, 2021 y 2024, un registro que ninguna otra elaboración ha conseguido igualar.

El recorrido de los premios arrancó en 2009 con la victoria de Zythos, del Llagar Herminio. Un año después se impuso Escalada, de Asturiana de Vinos, mientras que El Santu, de Sidra Canal, obtuvo el máximo galardón en 2011. En 2012 el oro fue para Prau Monga, de Viuda de Angelón, y en 2013 volvió a imponerse Zythos. El último ganador antes del ciclo de Valdeboides fue Novalín, de Sidra Orizón, en 2014.

A partir de 2015 comenzó la etapa más reconocible del certamen. Tras los dos primeros triunfos consecutivos de Valdeboides, el oro pasó a manos de Prado y Pedregal en 2017, Piñera en 2018 y Sopeña en 2019. La nueva década volvió a estar marcada por Valdeboides, vencedora en 2020 y 2021, antes de que Quelo DOP se impusiera en 2022 y Contrueces DOP lo hiciera en 2023. En 2024 regresó Valdeboides y en 2025 el máximo reconocimiento volvió a recaer en Prado y Pedregal, que sumó así su segundo oro.

La evolución del palmarés refleja una notable diversidad de ganadores, aunque con algunas marcas capaces de mantener durante años una presencia constante entre las mejores elaboraciones certificadas de Asturias.

Prestigio

Si en la categoría reina sobresale Valdeboides, en sidra natural filtrada el nombre más repetido es Españar. La marca de Martínez Sopeña figura como vencedora en 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2021, 2024 y 2025, una trayectoria que la convierte en la gran referencia histórica de esta modalidad con nueve triunfos.

El cuadro de honor de la categoría se completa con Escalada, vencedora en 2010; Villacubera, ganadora en 2014; Pomarina, que logró el primer puesto en 2015, 2018, 2019 y 2020; Ramos del Valle, vencedora en 2022; y El Gaitero, que obtuvo el galardón en 2023.

La categoría de sidra natural espumosa presenta un reparto más equilibrado. En el palmarés figuran Valle Ballina y Fernández, ganadora en 2009, 2010, 2011 y 2024; Emilio Martínez, vencedora en 2012, 2015, 2016 y 2025; Pomarina, que logró el oro en 2013, 2017, 2018 y 2022; Poma Aurea, ganadora en 2014; Muñiz, en 2019; Solaya, en 2020; y Ramos del Valle, en 2021 y 2023.

Los premios han reconocido además a cosecheros, deportistas, actores, entidades y personalidades vinculadas a la promoción de la cultura sidrera. Entre los embajadores distinguidos por la DOP figuran Gonzalo de Castro, Manuel Busto, Javi Villa, Gabino Diego, Quini, Francis Montesinos, Raúl Entrerríos, Javier Hernanz o Saúl Craviotto, junto a entidades como la Asociación Fomento de la Cocina Asturiana, el Equipo femenino Telecable Hockey Club o el Club de Guisanderas.

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El fallo que se conocerá hoy en La Pola añadirá nuevos nombres a uno de los cuadros de honor más prestigiosos del sector agroalimentario asturiano. La incógnita es si Prado y Pedregal logrará revalidar el título conquistado hace un año, si Valdeboides volverá a ampliar su dominio histórico o si una nueva marca logrará abrirse paso entre la élite de la sidra certificada asturiana.