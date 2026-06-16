¿Quieres conocer la centenaria historia del Ateneo de Villaviciosa? Teatro Contraste te la muestra con unas visitas guiadas muy especiales

El Ateneo Obrero de Villaviciosa pone en marcha un nuevo proyecto cultural con la organización de visitas guiadas teatralizadas que permitirán al público conocer la historia de la sociedad y de su edificio desde su fundación, en 1911, hasta la actualidad.

La iniciativa contará con la participación de los alumnos del taller de teatro del grupo Contraste, que serán los encargados de desarrollar los distintos recorridos previstos dentro de esta propuesta cultural.

Las visitas se realizarán en grupos reducidos. El estreno tendrá lugar el próximo 26 de junio a las 19.00 horas. Posteriormente habrá nuevos pases el 27 de junio, a las 19.00 y 20.00 horas; los días 7, 10, 14 y 24 de julio, también a las 19.00 y 20.00 horas; y los días 4, 10, 21 y 25 de agosto, igualmente con dos sesiones, a las 19.00 y 20.00 horas.

Las entradas pueden recogerse en la secretaría del Ateneo Obrero, en horario de 16.00 a 20.00 horas. La actividad será gratuita para los socios y tendrá un coste de 3 euros para los no socios.

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La propuesta ofrecerá a vecinos y visitantes la posibilidad de realizar un viaje por la historia de la sociedad Ateneo y de su edificio desde 1911, combinando divulgación y actividad teatral en uno de los espacios culturales con más trayectoria de Villaviciosa.