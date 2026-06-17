Las asociaciones de Villaviciosa lucen músculo en su feria anual, con un récord de 25 participantes: “Aquí está lo mejor del concejo”

El rosco del popular programa “Pasapalabra” llegó a la VII Feria de Asociaciones de Villaviciosa a través el stand de la Asociación Española contra el Cáncer, que recreó uno para concienciar a los jóvenes de entre 6 y 14 años sobre los hábitos saludables para prevenir enfermedades. “Empieza por la letra A: líquido más importante para hidratar nuestro cuerpo”, arrancó a recitar Belén Barro, ante la atenta escucha de un grupo de niños del Colegio Maliayo que concursaban. “Empieza por la T: ¿Qué puede producir cáncer si fumas?”, continuó más adelante, ya con los pequeños lanzados a completar con acierto todas las cuestiones.

Este juego, planteado en uno de los puestos, animó una jornada interesante en la plaza Caveda y Nava de Villaviciosa y sus inmediaciones. Porque allí se celebró durante la mañana de este miércoles la feria, con un récord final de 25 participantes.

“Esta iniciativa no ha hecho más crecer”, enfatizó el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, durante su visita a los diferentes puestos. “Aquí está lo mejor del concejo, las personas que trabajan por los demás”, prosiguió el regidor socialista, respecto a un evento celebrado esta edición con el lema “Conexión consciente: personas, entorno y comunidad"

Vega también puso en valor el buen momento que vive el asociacionismo en Villaviciosa: “Está en crecimiento, igual que el municipio. Lo resaltaría desde el punto de vista de organización de programas y compromiso, porque creo que eso es riqueza y capital social”.

Una oportunidad

Del sector de la cultura, del educativo y del sociosanitario son los colectivos participantes en la feria. Alejandro Marcos, referente de la asamblea local de Cruz Roja de Villaviciosa, enfatizó en la importancia de consolidar este evento, que ante todo les permite ganar visibilidad. “Informamos de proyectos, talleres de sensibilización y si captamos algún voluntario, pues mucho mejor”, comentó.

EN IMÁGENES: Feria de asociaciones de Villaviciosa / P. A.

Algo parecido a lo que piensan en la Asociación Raitana, que trabaja con personas con discapacidad, y que en esta ocasión se plantaron en la feria con una campaña contundente. Ante su stand mostraron una silla de ruedas, con un mensaje que rezaba: “Estoy tomando un café, vuelvo en cinco minutos”. “Hay que mentalizar a los conductores de que no pueden aparcar en sitios reservados, ni aunque sea un momento”, comentó Manuel Domínguez, uno de los usuarios de Raitana, que disfrutó de la feria. “Es un día para mostrar todas las cosas que hacemos”, recalcó María Villar, colaboradora de Raitana.

Una jornada con estudiantes

Los estudiantes del Colegio Rural Agrupado de Les Mariñes, por su parte, cámara y micrófono en mano, se estrenaron grabando recursos para un programa de televisión que luego editarán. Y también acercaron un proyecto especial del centro educativo, “su producto estrella”, como detalló el director Lluis Orviz, sobre una iniciativa que se llama “El Camín de la sidra”. “Es un juego de mesa en el que se va a aprendiendo cómo se elabora la sidra”, indicó.

Tristán Fuertes, Manuela Lago, Miranda de Pablo, Elías Peraqui, Rubén Menéndez e Ismael Luis fueron los alumnos que se sumergieron en esta experiencia en las calles de Villaviciosa. “En mi casa hacemos sidra dulce, conozco un poco el proceso, me gustaría seguir con la tradición en el futuro, pero no dedicarme a eso nada más”, afirmó Ismael Luis.

Talleres

Las propuestas de talleres de pintura y lectura fueron los que se mostraron desde el Ateneo Obrero, y a los que prestó especial atención Mabel Manjón, justo a su madre Zaida Torre.

“Hay muchas propuestas y actividades en Villaviciosa, que se pueden descubrir aquí hoy, al igual que muchas asociaciones”, detalló Manjón.

Sobre la actividad de pintar y disfrutar el arte habló el joven de 19 años Pablo Corso, voluntario además de Cruz Roja, y que expuso en el stand del Ateneo Obrero su creación de pintura “Guts”, que reproduce un personaje de cómic japonés. “Animo a todos a desarrollar su pasión, pensamientos e inquietudes a través del arte, y de talleres cómo los que se ofrecen en el Ateneo”, añadió.

Noticias relacionadas

Capilla La Torre, Antena Cameral, Acosevi, Cáritas, Flor de Agua, Cubera, Juventud maliaya o Reidencia Nuestra Señora del Portal fueron otros de los participantes de una feria que ofreció hasta un "escape room", exposiciones y hasta un bingo musical, en una mañana muy activa en las calles de Villaviciosa.