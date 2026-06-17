Villaviciosa formará en competencias digitales a colectivos en riesgo de exclusión social

Fomentar la integración laboral de personas con discapacidad o colectivos en riesgo de exclusión en Villaviciosa, formándolas y cualificándolas en habilidades y competencias digitales, reduciendo la brecha tecnológica, y a la vez facilitando el contacto con las empresas para acceder a un empleo. Es el objetivo del convenio de colaboración que el Ayuntamiento acaba de suscribir para el desarrollo del proyecto "Lab Digital Rural +", que trabaja ya en esta línea en varios puntos de España, con la finalidad de formar y dar oportunidades a quienes no las tienen.

Entre las actuaciones que incluye el convenio se encuentran dar a conocer las acciones del programa a todas las empresas, entidades sociales y agentes de interés que sean colaboradoras del Ayuntamiento, así como participar de manera activa en la búsqueda de personas con discapacidad o personas en riesgos de exclusión para que se inscriban y puedan beneficiarse de la iniciativa.

El documento lo firmaron este miércoles el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, y los responsables de la Fundación DKV Integralia, promotora del proyecto "Lab Digital Rural +". Por parte de esta entidad lo suscribieron Javier Vega de Seoane Azpilicueta, presidente, Integralia y Cristina Isabel González Hipólito, directora general.

Estatutos

La Fundación, sin ánimo de lucro, tiene en sus estatutos como finalidades "la ayuda material y la inserción laboral de todo tipo de discapacidades mediante prestaciones materiales, docencia, subvenciones", entre otras actuaciones.

El proyecto "Lab Digital Rural +" cuenta con apoyo de fondos europeos para su desarrollo en 12 municipios de menos de 30.000 habitantes de distintas comunidades, además de Asturias, Galicia, Extremadura y Andalucía.

La iniciativa no solo forma y cualifica, sino que destaca también por labor proactiva para "facilitar personas con talento digital para cubrir las necesidades de las empresas".

Comisión de seguimiento

Con el objetivo de definir los proyectos específicos de colaboración, "proponer nuevas acciones y analizar la marcha de los fines divulgativos previstos", se creará una comisión de seguimiento que integrarán dos personas de cada parte firmante del convenio, es decir, de la Fundación y del Ayuntamiento.

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Serán estos representantes los que intercambiarán "la información necesaria para conocer el destino, alcance, cumplimiento, implementación y seguimiento de los objetivos de las diferentes colaboraciones y se celebrará una reunión mensual".