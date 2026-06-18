Concluye la reparación de la cubierta del Colegio Público Maliayo, en Villaviciosa, tras una inversión de 377.000 euros

El Gobierno del Principado ha concluido las obras de reparación parcial de la cubierta del polideportivo del Colegio Público Maliayo, en Villaviciosa, una actuación que ha supuesto una inversión final de 377.745 euros, cantidad que incluye una modificación del proyecto inicial debido a circunstancias sobrevenidas durante la ejecución de los trabajos. La intervención pone fin a los problemas de filtraciones y deterioro detectados en la instalación deportiva.

Integral

La actuación principal consistió en la sustitución de los elementos de cubrición por paneles sándwich metálicos y en la modificación de la estructura del lucernario, donde se habían detectado varios puntos de entrada de agua. Estas filtraciones habían motivado la necesidad de acometer una intervención integral sobre la cubierta del recinto.

Asimismo, se procedió a la reparación de los elementos estructurales afectados por la oxidación, sustituyendo aquellos que presentaban un peor estado de conservación. Los trabajos también incluyeron mejoras en las redes de drenaje y evacuación de aguas de la cubierta, la optimización de las condiciones de ventilación interior y la instalación de elementos aislantes en los canalones para evitar condensaciones.

Red eléctrica

La obra se completó con la instalación de nueva iluminación interior y un refuerzo parcial de la red eléctrica existente. La actuación afectó a una superficie construida de 1.386 metros cuadrados y permitió modernizar unas instalaciones utilizadas habitualmente por el alumnado y por distintos colectivos deportivos del concejo.

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Esta inversión se suma a la realizada hace tres años en el propio centro educativo, cuando el Principado ejecutó una ampliación valorada en 836.061 euros para integrar en el Colegio Público Maliayo todos los ciclos de Educación Infantil. Aquella actuación permitió concentrar toda esta etapa educativa en un mismo recinto y supuso una importante mejora en la organización y funcionamiento del centro.