¿Tienes planes para este fin de semana? Esto es lo (mucho) que te ofrece Villaviciosa para disfrutar a tope y con "espichona" incluida

Literatura, música, tradición y patrimonio conforman la agenda del fin de semana en el concejo maliayés, con actividades repartidas entre el casco urbano, Quintes y Rales.

La programación arrancará el viernes con dos citas culturales. A las 19.00 horas, la Plaza de la Poesía de Villaviciosa acogerá «Cincuenta años después. Homenaje al Surdimientu», una iniciativa organizada por Plaza de la Poesía para conmemorar el medio siglo del movimiento de renovación de la literatura asturiana. Participarán Xuao Amieva, Ángeles Carbajal, José Luis Carnota, Armando Vega Rodríguez, Esther García López, Lourdes Álvarez, Yera Rodríguez Bernardo y Pablo Antón Marín Estrada. El acto incluirá también la lectura de textos de autores del Rexurdimientu.

Clarín

A la misma hora, el Centro Cultural Clarín de Quintes será escenario de un homenaje a Leopoldo Alas «Clarín» con motivo del 125 aniversario de su fallecimiento. La Sociedad Cultural y Recreativa Clarín ha organizado una jornada en la que intervendrán Francisco Carantoña Álvarez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de León, y Ángel Valle Cuesta, presidente de Cubera. La cita contará además con una actuación del Ochote Asturias La Fresneda.

La Asociación de Fiestas del Portal de Villaviciosa celebra elster sábado una Espicha de Verano en la Plaza de Abastos con el objetivo de recaudar fondos para unas celebraciones patronales que este año contarán con un cartel musical de auténtico lujo, encabezado por Panorama City, Tekila, Assia, Waikass, Cañón y La Última Legión, además de una nueva edición de The Goat Festival. La cita comenzará a las 20.00 horas y ofrecerá comida, sidra y agua por 25 euros.

La espicha servirá para apoyar la organización de unas fiestas que ya han confirmado la presencia de algunas de las formaciones más destacadas del circuito festivo. El Portal volverá a reunir sobre sus escenarios a orquestas y grupos de gran tirón popular, consolidando una programación musical que figura entre las más atractivas del calendario festivo asturiano.

Entre los nombres anunciados destacan Panorama City, heredera de la espectacular puesta en escena de Panorama; Tekila, referencia habitual de las grandes verbenas gallegas; Assia, una de las formaciones más veteranas y reconocidas del sector; además de Waikass, Cañón y La Última Legión, que completan una oferta musical especialmente potente para las celebraciones de septiembre.

San Antonio

La actividad continuará también el sábado en Rales con la celebración de la fiesta de San Antonio. A partir de las 17.00 horas tendrá lugar una comida popular y, posteriormente, la tarde estará amenizada por Kaki Sugar. Los socios recibirán una porción de empanada y una tarrina de arroz con leche. La jornada volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a una de las citas tradicionales del calendario festivo de la parroquia.

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El fin de semana se cerrará el domingo con una propuesta vinculada al patrimonio y la música tradicional. El Teatro Riera acogerá a las 19.00 horas la presentación de «La resurrección de la piedra», organizada por el Círculo Cultural Valdediós y Amantigua Promoción Cultural. El acto contará con la participación de los canteros del sonido y con las actuaciones de Oliva Chus Solís, Manuel de Paz y Fernando Oliva, en una iniciativa que combina divulgación y música tradicional.