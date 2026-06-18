Villaviciosa consultará al sector antes de decidir sobre la tasa turística y pide una posición común en la Comarca de la Sidra
«La decisión en la mancomunidad debería ser coordinada, al igual que se gestiona el destino, pues no parece razonable que se aplique en unos concejos sí y en otros no", afirma Alejandro Vega, alcalde maliayés
El Ayuntamiento de Villaviciosa someterá a consulta del sector turístico y empresarial cualquier decisión sobre la futura tasa turística que prevé implantar el Principado de Asturias. Así lo anunció este jueves el alcalde, Alejandro Vega Riego, durante una reunión telemática del Consejo Sectorial de Participación del Sector Servicios, órgano constituido en 2021 y con el que el Consistorio mantiene al menos un encuentro anual.
En la reunión participaron representantes de distintos ámbitos del sector, entre ellos la Asociación de Comerciantes, Autónomos y Servicios de Villaviciosa (Acosevi), así como el responsable del servicio de turismo de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, Miguel Ángel Naredo. El encuentro sirvió para presentar el balance de las actuaciones desarrolladas en Villaviciosa a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comarca de la Sidra, financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea, además de abordar el anteproyecto de Ley del Impuesto sobre Estancias Turísticas que tramita actualmente el Principado.
La normativa autonómica se encuentra en fase de participación pública y contempla que la tasa pueda entrar en vigor a partir de la Semana Santa de 2027. El planteamiento prevé que cada ayuntamiento decida libremente si la aplica o no, con importes que oscilarían entre los 0,5 y los 3 euros por noche en función del tipo de alojamiento. El gravamen se limitaría a la temporada alta, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, además de la Semana Santa, y se aplicaría por un máximo de cinco noches. Los ingresos obtenidos tendrían que destinarse a actuaciones vinculadas con la sostenibilidad turística.
Encuesta
Tras recoger las opiniones expresadas por los asistentes, Alejandro Vega anunció que el Ayuntamiento remitirá una encuesta a todos los titulares de establecimientos turísticos, además de recabar la opinión de las organizaciones empresariales (OTEA, Acosevi, FADE y la Cámara de Comercio) antes de adoptar una posición definitiva.
El regidor avanzó que trasladará esta cuestión a la Junta de Gobierno de la Mancomunidad Comarca de la Sidra con el objetivo de que exista una respuesta coordinada entre los municipios que integran el destino turístico común.
«La decisión en esta comarca debería ser coordinada, al igual que se gestiona de forma comarcal el destino, pues no nos parece razonable otra cosa, y que pudiera darse el caso de que se aplique en unos concejos sí y en otros no», señaló el alcalde maliayés. La propuesta, detalló, busca evitar diferencias entre municipios vecinos que pudieran generar desequilibrios dentro de un mismo destino turístico promocionado de forma conjunta.
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