Villaviciosa saca los bolos a la calle para dar conocer el deporte autóctono con una sorpresa muy especial
La cita se abre el próximo día e incluye categorías inferiores y sénior, además de una partida amistosa
La XXIII Semana de Bolos en la Calle se celebrará en pleno centro de Villaviciosa entre el 29 de junio y el 3 de julio, con cinco jornadas de competición y actividades abiertas al público. La cita, organizada con el respaldo de la Federación Asturiana de Bolos y del Ayuntamiento maliayés, incluirá categorías inferiores, sénior y una partida amistosa de la selección femenina.
Las tiradas se desarrollarán en la plaza del Ayuntamiento, en horario de tarde, entre las 16.00 y las 21.00 horas. La competición arrancará los días 29 y 30 de junio con las fases clasificatorias de las categorías inferiores, a partir de las 16.00 horas, y de la categoría sénior desde las 18.00. Los días 1 y 2 de julio se disputarán las semifinales y, además, la bolera permanecerá abierta al público desde las 16.00 horas. Las semifinales de las categorías inferiores comenzarán a las 17.30 horas y las de categoría sénior se celebrarán a partir de las 19.00.
Finales
La clausura llegará el viernes 3 de julio. A las 16.00 horas se jugará una partida amistosa de la selección femenina, a las 17.30 tendrá lugar la final de las categorías inferiores y a las 19.00 se disputará la gran final sénior, tras la cual se procederá a la entrega de premios. La categoría sénior repartirá 800 euros en premios, con 400 euros para el vencedor, 200 para el subcampeón y dos terceros premios de 100 euros. Además, los clasificados en quinta y sexta posición recibirán una estancia en Rural Obaya. En las categorías inferiores se establecen premios de 100, 75 y dos de 50 euros. La clasificación se decidirá mediante tiradas de diez bolas por mano y los cuatro mejores accederán a las semifinales, con cruces entre primero y cuarto y entre segundo y tercero.
La competición cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Villaviciosa y de la Dirección General de Deporte del Principado de Asturias. Entre las entidades colaboradoras figuran la Peña Bolística El Horru, Rural Obaya, Sidra Cortina, CEPSA, Valle, Ballina y Fernández-El Gaitero y Los Caserinos. La cita alcanzará este año su vigésimo tercera edición y volverá a trasladar los bolos al corazón de la capital maliayesa. La Semana de Bolos en la Calle se ha consolidado como una de las propuestas deportivas tradicionales del verano en Villaviciosa, acercando este deporte autóctono a vecinos y visitantes.
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