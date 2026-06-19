Los colegios de Villaviciosa celebraron el final del curso con juegos, música y actividades de convivencia

El Colegio Público Maliayo y el Colegio Rural Agrupado (CRA) La Marina celebraron este viernes el final del curso escolar 2025-2026 con sendas jornadas festivas y de convivencia, concebidas para poner el broche al año académico antes del inicio de las vacaciones de verano.

En el Colegio Público Maliayo, las actividades fueron financiadas conjuntamente por el centro y por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA). Los alumnos de Primaria, de primero a sexto curso, participaron en diferentes juegos por estaciones y disfrutaron de una Holy Party, una propuesta lúdica con polvos de colores que puso la nota más festiva a la jornada.

Los escolares de Educación Infantil tuvieron una programación específica, con un espectáculo de pompas de jabón y animación musical. La celebración concluyó con el reparto de bollo preñáu, refresco y helado entre los alumnos, en un ambiente de convivencia entre toda la comunidad educativa.

Por su parte, el CRA La Marina reunió en Peón a los alumnos de las distintas aulas que integran este centro maliayés. La jornada incluyó un taller de realidad aumentada impartido por Ctic RuralTech, y actividades de deporte rural organizadas por el equipo de 6 Conceyos.

La programación continuó con un almuerzo saludable y concluyó con un concierto de la Banda de Música de Villaviciosa, que puso la nota musical a una mañana de convivencia entre alumnos y profesorado.

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Con estas actividades, ambos centros educativos de Villaviciosa pusieron el broche al curso escolar con una jornada marcada por los juegos, la música y el encuentro entre los escolares antes de las vacaciones estivales.