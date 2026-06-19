Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

Los colegios de Villaviciosa celebraron el final del curso con juegos, música y actividades de convivencia

El C. P. Maliayo y el CRA La Marina vivieron este viernes una jornada de fiesta y despedidas hasta septiembre

EN IMÁGENES: Fin de curso festivo en Villaviciosa

EN IMÁGENES: Fin de curso festivo en Villaviciosa

Ver galería

Coles/16cb4388-8b44-4dc7-9934-8ea4a1fa22ec / Maliayo / CRA La Marina

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. M. A.

Villaviciosa

El Colegio Público Maliayo y el Colegio Rural Agrupado (CRA) La Marina celebraron este viernes el final del curso escolar 2025-2026 con sendas jornadas festivas y de convivencia, concebidas para poner el broche al año académico antes del inicio de las vacaciones de verano.

En el Colegio Público Maliayo, las actividades fueron financiadas conjuntamente por el centro y por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA). Los alumnos de Primaria, de primero a sexto curso, participaron en diferentes juegos por estaciones y disfrutaron de una Holy Party, una propuesta lúdica con polvos de colores que puso la nota más festiva a la jornada.

Los escolares de Educación Infantil tuvieron una programación específica, con un espectáculo de pompas de jabón y animación musical. La celebración concluyó con el reparto de bollo preñáu, refresco y helado entre los alumnos, en un ambiente de convivencia entre toda la comunidad educativa.

Por su parte, el CRA La Marina reunió en Peón a los alumnos de las distintas aulas que integran este centro maliayés. La jornada incluyó un taller de realidad aumentada impartido por Ctic RuralTech, y actividades de deporte rural organizadas por el equipo de 6 Conceyos.

La programación continuó con un almuerzo saludable y concluyó con un concierto de la Banda de Música de Villaviciosa, que puso la nota musical a una mañana de convivencia entre alumnos y profesorado.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Villaviciosa

Con estas actividades, ambos centros educativos de Villaviciosa pusieron el broche al curso escolar con una jornada marcada por los juegos, la música y el encuentro entre los escolares antes de las vacaciones estivales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atasco monumental en la autovía a Villaviciosa, a la altura del túnel de Fabares, por un coche calcinado que se suma a las restricciones por obras
  2. Otro gran atasco en la autovía de Villaviciosa por el regreso de las playas: cerca de hora y media para recorrer cinco kilómetros
  3. El Alcalde de Villaviciosa, sobre los atascos: 'Si la obra de los túneles de Fabares se mantiene en época estival puede abocar al colapso de toda la zona
  4. Assia y Nueva Línea, dos orquestas de lujo para un fin de semana de intensa actividad festiva en Villaviciosa
  5. ¿Quieres ir este verano en bus a Rodiles? Todos los horarios desde Villaviciosa (y uno directo desde Oviedo)
  6. Los Óscar de la sidra asturiana: la DOP corona a los mejores 'palos' del año y designa un embajador de resonancia internacional
  7. Atención conductores: el corte de tráfico que causó graves atascos en el túnel de Fabares de la autovía A-64 cambia de tubo
  8. Agustín Cueto, presidente de la Cofradía de Amigos de les Fabes: “No se puede poner fabada en un menú de quince euros, y, si se hace, hay que especificar que no es producto asturiano”

Los colegios de Villaviciosa celebraron el final del curso con juegos, música y actividades de convivencia

Los colegios de Villaviciosa celebraron el final del curso con juegos, música y actividades de convivencia

Recepción oficial en el Ayuntamiento de Villaviciosa a Tony Raful, embajador en España de la Republica Dominicana: "Es un honor por la tradición histórica y los vínculos entrañables que nos unen"

Villaviciosa consultará al sector antes de decidir sobre la tasa turística y pide una posición común en la Comarca de la Sidra

Villaviciosa consultará al sector antes de decidir sobre la tasa turística y pide una posición común en la Comarca de la Sidra

Concluye la reparación de la cubierta del Colegio Público Maliayo, en Villaviciosa, tras una inversión de 377.000 euros

Villaviciosa saca los bolos a la calle para dar conocer el deporte autóctono con una sorpresa muy especial

Villaviciosa saca los bolos a la calle para dar conocer el deporte autóctono con una sorpresa muy especial

¿Tienes planes para este fin de semana? Esto es lo (mucho) que te ofrece Villaviciosa para disfrutar a tope y con "espichona" incluida

¿Tienes planes para este fin de semana? Esto es lo (mucho) que te ofrece Villaviciosa para disfrutar a tope y con "espichona" incluida

Contrueces, de Gijón, mejor sidra con Denominación de Origen de este año, en un podio al que sube también Quelo, de Siero, y Val de Boides, de Villaviciosa

Villaviciosa formará en competencias digitales a colectivos en riesgo de exclusión social

Tracking Pixel Contents