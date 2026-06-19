Recepción oficial en el Ayuntamiento de Villaviciosa a Tony Raful, embajador en España de la Republica Dominicana: "Es un honor por la tradición histórica y los vínculos entrañables que nos unen"

El embajador de la República Dominicana en España, Tony Raful, fue recibido este viernes en el Ayuntamiento de Villaviciosa por el alcalde, Alejandro Vega Riego, en una jornada marcada por el reconocimiento a José Luis «Pepín» Corripio con el Premio Margaride 2026 a la Trayectoria Empresarial. Su hijo, Manuel Corripio, se encuentra estos días en Asturias para recoger la distinción en nombre del empresario maliayés y acompañó al diplomático en el Consistorio.

Raful firmó en el Libro de Honor en un acto institucional en el que también participó José Vitienes, presidente de la Fundación para la Migración Española en la República Dominicana. La recepción sirvió para poner de relieve los lazos históricos entre Asturias y el país caribeño, forjados en gran medida por la emigración.

Durante su intervención, el Alcalde destacó la contribución de los emigrantes asturianos al desarrollo económico y social de República Dominicana y anunció la incorporación a la Biblioteca Municipal del volumen «España y República Dominicana: una historia compartida», dedicado al legado de los españoles y, especialmente, de los asturianos establecidos en la isla. Tanto Raful como Corripio y Vitienes firmaron el ejemplar.

"Altísimo honor"

El embajador agradeció la acogida recibida y subrayó el significado de la visita. «Para nosotros es un altísimo honor estar aquí por la tradición histórica y por esos vínculos entrañables que se perpetúan en el tiempo», afirmó. Raful destacó la importancia que tuvieron familias como los Corripio y los Vitienes en la evolución de la República Dominicana contemporánea, hasta el punto de considerar ambos apellidos «fundamentos básicos» del desarrollo del país.

«Su ejemplo no se limita a la producción y al progreso económico. Su participación en toda la vida social dominicana ha sido un elemento decisivo en la conformación de nuevas fases de nuestra cultura nacional», señaló el diplomático, que confesó sentirse «desbordado desde el punto de vista humano» por el reconocimiento recibido en Villaviciosa. Raful tuvo también palabras de especial reconocimiento para José Luis Corripio, al que definió como «una figura básica e indiscutible» del país caribeño. «No podemos separar a don Pepín del desarrollo humano y social de la República Dominicana moderna», afirmó el embajador, que destacó el papel desempeñado por el empresario como exponente de los lazos históricos entre ambos territorios.

Noticias relacionadas

La visita coincidió con la presencia en Asturias de Manuel Corripio, encargado de recoger esta noche, en nombre de su padre, el Premio Margaride 2026. José Luis «Pepín» Corripio, nacido en la parroquia maliayesa de Niévares, emigró siendo niño junto a su familia a la República Dominicana, donde acabó levantando uno de los mayores grupos empresariales del país. El Grupo Corripio cuenta con presencia en sectores como la distribución comercial, la industria, los medios de comunicación, la energía, el turismo y los servicios. Hijo Predilecto de Villaviciosa, recibe este viernes uno de los principales reconocimientos empresariales de Asturias.