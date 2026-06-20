A 40 minutos de la gloria: las chicas de El Gaitero-Rodiles buscan este sábado el histórico ascenso a la primera división del futbol sala femenino
Las maliayesas viajan a Almagro (Ciudad Real) con una renta de cuatro goles, pero sin confianzas
El Gaitero-Rodiles F.S.F. afronta este sábado a las 19.30 horas en Almagro (Ciudad Real) el partido más importante de su historia. El conjunto maliayés se encuentra a cuarenta minutos de certificar el ascenso a la Primera División del fútbol sala femenino español, después del 4-0 logrado hace una semana en Villaviciosa frente al Almagro FSF.
La ventaja obtenida en la ida concede un importante margen, pero no garantiza nada. Las asturianas viajan a tierras manchegas con una renta de cuatro goles tras una sobresaliente primer envite en el pabellón Manuel Busto, convertido en una auténtica caldera. Aquel resultado dejó la eliminatoria encarrilada ante el campeón del Grupo 3, aunque en el club se insiste en mantener la máxima concentración.
El ambiente de ilusión se ha trasladado a todo el concejo. El Ayuntamiento de Villaviciosa ha mostrado públicamente su apoyo al equipo y ha desplegado una gran pancarta en el balcón principal de la Casa Consistorial con el lema «Luchar por lo que quieres solo tiene un nombre y se llama ganar», en un gesto de respaldo a las jugadoras antes de una cita histórica.
El consistorio había trasladado previamente un mensaje de ánimo al equipo, destacando la importancia del encuentro y deseando suerte a las futbolistas. «Estamos con vosotras», señaló el Ayuntamiento en sus redes sociales. El respaldo institucional se hizo extensivo también al Rodiles B, que este fin de semana disputa su compromiso en Cantabria.
La entidad maliayesa está ante la oportunidad de protagonizar uno de los mayores hitos de la historia del deporte maliayés. Cuarenta minutos, o quizá una prórroga, separan al El Gaitero-Rodiles F.S.F. de alcanzar la élite del fútbol sala femenino español y de culminar un sueño.
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