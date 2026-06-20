La Sociedad Cultural y Recreativa Clarín de Quintes celebra el 125 aniversario del fallecimiento de Leopoldo Alas "Clarín"

La Sociedad Cultural y Recreativa Clarín de Quintes ha celebrado con gran éxito de participación un acto conmemorativo con motivo del 125 aniversario del fallecimiento del escritor Leopoldo Alas “Clarín”, una de las figuras más destacadas de la literatura española y autor de "La Regenta".

La apertura del acto corrió a cargo del presidente de la entidad, Pepe Pardo, quien destacó la importancia de mantener vivo el legado cultural del escritor ovetense y el papel de las asociaciones locales en la difusión de la cultura.

El programa contó con dos ponencias principales. El historiador Francisco Carantoña ofreció una contextualización rigurosa del siglo XIX, analizando el contexto social y político en el que vivió y desarrolló su obra Clarín, lo que permitió al público comprender mejor las claves de su pensamiento literario.

Anécdotas

Por su parte, Ángel Valle, presidente de la asociación Cubera, acercó la figura del escritor desde una perspectiva más humana y próxima, a través de diversas anécdotas que vinculan a Clarín con el concejo maliayo. El acto contó además con la presencia de Ana Cristina Tolivar, bisnieta del escritor, lo que añadió un componente emotivo a la conmemoración.

El cierre de la jornada fue a cargo de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villaviciosa, Reyes Ugalde, quien felicitó a la organización y puso en valor este tipo de iniciativas en el ámbito rural, subrayando que la cultura “no pertenece únicamente a las grandes ciudades”, sino que también se construye desde los pueblos como espacios de debate y pensamiento.

El broche final lo puso la actuación del coro Ochote Asturias La Fresneda, que cerró el acto ante un público que llenó el aforo.

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La SCR Clarín de Quintes, entidad sin ánimo de lucro dedicada desde hace décadas a la promoción cultural en la parroquia de Quintes y su entorno, continúa así su labor de difusión cultural con actividades literarias, musicales y sociales que refuerzan el tejido cultural del concejo de Villaviciosa.