Villaviciosa registra ya más de 500 alegaciones a su Plan General de Ordenación

El nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de Villaviciosa afronta su recta final de exposición pública con una elevada participación vecinal. Hasta el pasado jueves, el registro municipal había contabilizado 551 alegaciones al documento aprobado inicialmente el pasado mes de marzo, una cifra que podría incrementarse notablemente en los próximos días y acercarse, e incluso superar las 1.686 presentadas durante el anterior intento de aprobación, impulsado en 2009 y finalmente frustrado.

El plazo para presentar alegaciones permanecerá abierto hasta el próximo jueves, 25 de junio, y desde el Ayuntamiento recuerdan que es habitual que en la última semana se concentre el mayor volumen de aportaciones ciudadanas.

La aprobación inicial del nuevo Plan General y del Catálogo Urbanístico fue publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el pasado 22 de abril, después del acuerdo adoptado por unanimidad en el pleno municipal celebrado el 26 de marzo, con el respaldo de PSOE, PP y la concejala no adscrita. La documentación permanecerá expuesta al público un total de 45 días hábiles y puede consultarse tanto a través de la página web municipal como en las dependencias del Ateneo Obrero de Villaviciosa, donde el personal municipal ofrece atención presencial a los ciudadanos. Además, el equipo redactor mantiene un servicio de consultas mediante cita previa.

El gobierno local ha acompañado el proceso con distintas iniciativas de participación ciudadana, entre ellas una jornada informativa celebrada en el Teatro Riera, reuniones con asociaciones vecinales y encuentros específicos con colectivos afectados, como vecinos de Los Pisones, representantes del sector ganadero, profesionales de la arquitectura y agentes vinculados a la actividad forestal.

Planteamiento definitivo

El documento supone un paso decisivo para que Villaviciosa disponga, por primera vez desde la recuperación de la democracia, de un Plan General de Ordenación plenamente desarrollado. En la actualidad, el concejo continúa rigiéndose por unas Normas Subsidiarias aprobadas en 1997 con carácter provisional y concebidas como una solución transitoria hasta la elaboración de un planeamiento definitivo.

El intento anterior de aprobar un PGO arrancó en 2004 y culminó con una aprobación inicial en 2009, durante un mandato del Partido Popular. Aquel documento recibió 1.686 alegaciones vecinales y, tras las elecciones municipales de 2011, la tramitación quedó paralizada durante cuatro años sin que llegaran a contestarse las aportaciones presentadas, lo que provocó la caducidad del procedimiento y obligó a reiniciar el proceso desde cero.

El actual equipo de gobierno retomó los trabajos tras resolver en 2017 el contrato con el anterior equipo redactor. Posteriormente, en septiembre de 2021, el Ayuntamiento adjudicó la elaboración del nuevo planeamiento al estudio encabezado por las arquitectas Carmen Andrés Mateo y Llanos Masiá González, responsables también del Plan General de Llanes.

Crecimiento moderado

El documento proyecta un crecimiento demográfico moderado y prevé alcanzar los 16.700 habitantes en el horizonte de 2035, con una capacidad residencial potencial cercana a las 21.000 personas. Para ello, contempla la construcción de 5.420 nuevas viviendas, que se sumarían al parque inmobiliario actual hasta alcanzar un total de 18.666.

Uno de los aspectos más destacados del planeamiento es la apuesta por el medio rural. De las nuevas viviendas previstas, 4.012 se localizarían en núcleos rurales, frente a las 1.408 proyectadas en suelo urbano y urbanizable. Además, el documento plantea la creación de 73 nuevos núcleos rurales, que se añadirían a los 207 existentes en la actualidad. El Ayuntamiento defiende esta medida como una forma de corregir las limitaciones de las normas vigentes, que dejaron fuera de la posibilidad de edificar a numerosos asentamientos tradicionales del concejo.

Otro de los objetivos estratégicos del nuevo planeamiento es la creación de suelo industrial y para actividades económicas. La propuesta reserva más de 1,26 millones de metros cuadrados para este uso, con el propósito de facilitar la implantación de nuevas empresas y permitir la ampliación de las ya existentes.

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Asimismo, el documento contempla la construcción de unas 300 viviendas protegidas, con la intención de favorecer el acceso a la vivienda y responder a las necesidades futuras de un concejo que acumula ocho años consecutivos de crecimiento poblacional y que ha alcanzado su cifra más alta de habitantes en los últimos 45 años.