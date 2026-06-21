Francisco Martínez, de Sidra El Gobernador, lagarero más galardonado por la DOP: "Las sidras filtradas y espumosas necesitan más visibilidad para crecer"
"Es difícil vender un producto de este tipo en Madrid cuando en el 80% de la hostelería de Asturias no lo hay", subraya
Dieciséis primeros premios oficiales de la DOP y dos flamantes dobletes consecutivos. Los hermanos Roberto y Francisco Martínez Sopeña han convertido el llagar El Gobernador, en Oles (Villaviciosa), en el más laureado por la Denominación de Origen Protegida (DOP) gracias a sus victorias en las variedades filtrada y natural espumosa. El último capítulo se escribió en el Salón DOP celebrado el pasado jueves en Pola de Siero, cuando repitieron los triunfos logrados en 2025 con Españar y Emilio Martínez (EM), vencedoras en las categorías de filtrada y espumosa, respectivamente.
El nuevo éxito elevó a diez los títulos regionales de Españar, la sidra filtrada más premiada de la historia de la DOP, y a cinco los de EM en espumosa, a los que se suma el oro obtenido por Sopeña en tradicional hace siete años.
Detrás de tal palmarés hay más de tres décadas de duro trabajo y una manera muy concreta de entender la sidra. "Es un orgullo, una recompensa al trabajo y al saber hacer", reconoce Francisco Martínez a la hora de valorar los numerosos galardones obtenidos.
Filosofía
La sidra espumosa premiada responde a una filosofía de elaboración muy definida. "Apostamos por la segunda fermentación, perfiles ácidos en manzana, ya que dan frescura, y crianzas de 24 meses. Todo eso, que hacemos con mucha intención, se ve reflejado en el producto", señala el llagareru maliayés.
"Para una buena sidra, tanto filtrada como espumosa, vemos fundamentales los perfiles ácidos que predominan en la denominación de origen", subraya Martínez. A su juicio, esas variedades aportan perfiles más aromáticos y frescos, mientras que las amargas ofrecen recuerdos "a manzana asada o a compota". "Nosotros vamos buscando una línea más semejante al champagne y el cava", detalla.
La materia prima de estas sidras tan premiadas procede íntegramente de sus pumaradas. "Solo trabajamos la cosecha propia", afirma Martínez. Según destaca, es uno los factores que permiten mantener esa "regularidad" que se ha convertido en una de las señas de identidad del llagar. "Misma manzana, misma pumarada. Eso es lo que nos hace tener regularidad y constancia", resume.
"A mano"
La recogida se realiza a mano y la cercanía entre las fincas y la bodega permite procesar la fruta el mismo día. "Recogemos y elaboramos. Son pequeños detalles para lograr lo que buscamos", añade Martínez.
El llagareru de Oles reconoce que las sidras espumosas y de nueva expresión todavía tienen un grandísimo margen de crecimiento, tanto en Asturias como fuera. "Lo que nos hace falta son prescriptores, que la prensa especializada y los críticos apuesten un poco más por este producto", asevera. A ello, suma una reivindicación histórica: "Es una pena que en las cartas de los restaurantes no se empiece por la sidra". Y es que su juicio de experto, "lograr más visibilidad ayudaría a crecer a las variedades espumosa y filtrada".
El responsable de Martínez Sopeña Hermanos cree que esa expansión debe cimentarse primero en Asturias. "Es muy difícil vender una sidra espumosa o de mesa fuera si el mercado de proximidad no lo tienes ya conquistado. Dicho de otra forma, resulta complicado vender una sidra de este tipo en Madrid, si en el 80% de la hostelería de Asturias no la hay", advierte el profesional, quien, no obstante, considera que el auge turístico del Principado puede convertirse en "un aliado importante".
Martínez reivindica un espacio propio para las "otras" sidras . "A veces, preguntamos a los sumilleres por tipos de espumosos y nunca se acuerdan de que hay una sidra que lo es", resalta. Y también pone sobre la mesa un maridaje todavía poco explotado: el de la sidra espumosa con los quesos.
El maliayés admite que el peso de la sidra tradicional dificulta el avance de las otras. "La de escanciar opaca muchísimo al desarrollo del resto de sidras", indica Martínez, quien se muestra optimista respecto al porvenir, pese a la caída general del consumo. "El futuro pasa por la DOP y por las sidras filtrada y la espumosa. Son las que van a dar el valor añadido al campo y al territorio", concluye.
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