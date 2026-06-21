El Paseo de la Fama de la Sidra de Asturias: conoce a todos los galardonados con los premios de la DOP (en sus tres variedades) desde 2009 a la actualidad
Todos de Villaviciosa: Castañón lidera el ranking de premios de la DOP en la variedad natural, Martínez Sopeña domina en la filtrada y Valle, Ballina y Fernández encabeza la espumosa
Si la sidra asturiana tuviera un Paseo de la Fama como el de Hollywood, las estrellas más grandes estarían reservadas para tres nombres clásicos del sector: Castañón en sidra natural tradicional (la de escanciar), Martínez Sopeña (El Gobernador) en la variedad filtrada, y Valle, Ballina y Fernández (El Gaitero) en lo que respecta a la natural espumosa. Todos de Villaviciosa, son los grandes dominadores del ranking histórico de los concursos de calidad de la Denominación de Origen (DOP) en cada una de sus tres categorías y suman más de treinta medallas de oro.
Pola de Siero acogió el pasado miércoles la entrega de premios del concurso de este año. La gijonesa Sidra Contrueces ganó en la categoría tradicional, con Castañón y su marca Val de Boides en tercer lugar tras Quelo (Tiñana), segunda en el podio. En las variedades filtrada y espumosa, Martínez Sopeña repitió el meritorio doblete que había logrado un año antes.
De acuerdo con el ranking histórico de la DOP, la sidra natural con denominación tiene en Castañón su principal referencia. El llagar de Quintueles brilla con luz propia gracias a Val de Boides, la marca con más medallas de oro y que da buena cuenta de la maestría del histórico Julián Castañón y de su hijo Alfonso. Sus cinco títulos, logrados entre 2015 y 2024, le permiten encabezar una clasificación en la que ningún otro elaborador ha conseguido más de dos triunfos.
Platas
En el segundo cajón del podio aparecen, con dos oros, Sidra Contrueces, que se impuso en 2023 y 2026; Prado y Pedregal, que proporcionó a La Morena (Viella) sus victorias de 2017 y 2025, y Zythos, que llevó a Herminio (Colloto) a conquistar los máximos galardones en 2009 y 2013. El resto del cuadro de honor lo completan Martínez Sopeña, Camín, Quelo, Orizón, Viuda de Angelón, Canal y Asturiana de Vinos, todos ellos con un oro.
Los dieciocho títulos concedidos desde 2009 para la sidra natural de escanciar se han repartido entre once elaboradores distintos, lo que supone una buena muestra de la elevada competencia existente en una modalidad que concentra al mayor número de llagares y que es la indiscutible referencia del sector.
En la categoría de sidra natural filtrada, el dominio histórico en la DOP corresponde a Martínez Sopeña, de los hermanos Emilio y Francisco Martínez. La marca Españar ha conseguido diez medallas de oro, más de la mitad de todas las concedidas desde 2009. La segunda posición pertenece a Valle, Ballina y Fernández, con cinco títulos obtenidos gracias a la calidad de Pomarina y El Gaitero. En el cuadro de honor hay sitio también para Sidra Fran, Cortina Coro y Asturiana de Vinos, con una victoria cada uno.
Protagonista
La diferencia entre el primer y el segundo clasificado convierte a Martínez Sopeña en el gran protagonista de esta modalidad. Ningún otro elaborador presenta una superioridad semejante en ninguna de las categorías de la Denominación de Origen. El liderazgo de Españar en estos premios de la DOP se ha mantenido durante casi dos décadas, desde el primer oro obtenido en 2009 hasta el conseguido el pasado miércoles.
El palmarés de la sidra natural espumosa tiene en Valle, Ballina y Fernández a su gran dominador. La histórica firma maliayesa suma ocho medallas de oro y ocupa con claridad el primer puesto histórico. Sus triunfos se reparten entre Pomarina y la propia marca Valle, Ballina y Fernández. La segunda posición corresponde a Martínez Sopeña, con cinco títulos gracias a Emilio Martínez, mientras que Sidra Fran (Lugones) completa el podio con dos victorias. Por detrás figuran Quelo, Muñiz y Trabanco, con un triunfo cada uno.
Si se suman las tres modalidades, Martínez Sopeña se convierte en el productor más laureado con dieciséis medallas de oro en total. Valle, Ballina y Fernández ocupa la segunda posición con trece, mientras que Castañón aparece en tercer lugar con cinco títulos, todos ellos conseguidos en la categoría tradicional.
La comparación exige matices. Las categorías de sidra natural filtrada y espumosa cuentan con un número de elaboradores muy inferior a la tradicional, donde, en consecuencia, la competencia es más amplia y donde los dieciocho oros concedidos desde 2009 se han repartido entre once productores diferentes. En el caso de la espumosa han resultado galardonados seis elaboradores, mientras que en la filtrada esa nómina se reduce a cinco llagares.
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