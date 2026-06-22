Un gran plan para el fin de semana: Rafa Kas, Jorge Explosion y Pablo und Destruktion en el primer festival Lipesrock de Villaviciosa
El evento se estrena este año en la programación estival del concejo como homenaje a Felipe (Lipe) Miravalles
La programación de verano de Villaviciosa incorpora este año un nuevo festival de rock, de la mano de la recientemente creada Asociación Cultural Dakefalar, con la colaboración del Ayuntamiento, empresas, hostelería y comercio local. La primera edición del Liperock tendrá lugar el próximo sábado con un cartel muy atractivo.
Este evento nace por una ausencia. La de Felipe Miravalles, «Lipe», vecino de Villaviciosa fallecido este año. Como homenaje, un grupo de amigos ha creado este festival en recuerdo de los momentos de música que compartieron con él y de su interés por el rock, el blues, el pop o el folk, entre otros estilos.
La programación musical del sábado comenzará con sendas sesiones vermú en el café Sol, a las 13.30 horas, y en la cafetería Rice, a las 15.30 horas, a cargo de Jorge Explosion y Rockin Robins, respectivamente.
Carpa
La actividad continuará en una carpa instalada en la calle Víctor García de la Concha, donde, a partir de las 19.00 horas, actuará Pin Carter. Pablo und Destruktion subirá al escenario a las 20.30 horas, mientras que el artista local Roza lo hará a las 22.00. Rafa Kas cerrará la jornada a las 23.30 horas.
En la presentación estuvieron presentes Alberto Miravalles, Mercedes Ovín y Carlos Felipe Valdés, en representación de la Asociación Cultural Dakefalar, además del alcalde, Alejandro Vega Riego, y la concejala Rocío Vega Martínez.
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