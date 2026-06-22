José Miguel Beneyto y, a título póstumo, Raúl Sariego, premiados en Villaviciosa por la Federación de Asociaciones de Vecinos

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa (FAAVVI) ha concedido sus premios de 2026 a José Miguel Beneyto Pérez, presidente del Ateneo y, a título póstumo, a Raúl Sariego Rodríguez. La decisión fue adoptada por la junta directiva de la entidad en su reunión del pasado día 12 , tras valorar las propuestas presentadas conforme a su reglamento.

El reconocimiento a la "Ejemplaridad vecinal" recae este año en José Miguel Beneyto Pérez por su dilatada colaboración en iniciativas culturales, festivas y asociativas del concejo. La Federación destaca su trabajo altruista en la Asociación de Vecinos de Amandi, donde impulsó y recuperó los gigantes y cabezudos y promovió talleres de máscaras, así como su participación en las jornadas culturales de Poreñu, las fiestas del Portal, la asociación Raitana, el colectivo de acuarelistas Nieblastur y numerosas celebraciones y actividades populares.

Implicación

El jurado también destaca la implicación de Beneyto en el Carnaval, la exposición conmemorativa de los 500 años del desembarco de Carlos V, los talleres de taracea y su trayectoria en el Ateneo Obrero de Villaviciosa, entidad que actualmente preside. Además, coordina diferentes áreas formativas, de mantenimiento y ocio y, según destaca la Federación, "siempre está dispuesto a colaborar en todo, por el bien de las personas y la sociedad".

El segundo galardón ha sido concedido a título póstumo a Raúl Sariego Rodríguez, muy vinculado desde la infancia al deporte de los bolos. La entidad recuerda que transmitió esa afición a su hijo y nietos, y que formó parte de distintas peñas bolísticas de Villaviciosa. También estuvo ligado al Club Deportivo Lealtad y fue distinguido póstumamente en la Gala del Deporte de Villaviciosa por "toda una vida dedicada a los bolos".

La Federación también quiere reconocer su compromiso con el movimiento vecinal a través de la asociación de Fuentes, de la que fue presidente desde sus inicios hasta su fallecimiento. Entre otras iniciativas, impulsó el Festival del Corderu a la Estaca. Además, fue concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa entre 1991 y 1995. y desarrolló actividad profesional y sindical promoviendo la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores en su empresa.

Aniversario

Los galardones, consistentes en un diploma y un trofeo conmemorativo, se entregarán durante la espicha del 31.º aniversario de la Federación, que se celebrará el próximo sábado, a las 19.00 horas, en la sidrería El Roxu.

Durante el acto también se rendirá homenaje a las asociaciones integradas en la Federación que han superado los 25 años de trayectoria. En esta edición, recibirán un reconocimiento la Asociación de Vecinos San Mamés de Argüeru, constituida en 1990, y la de Fuentes, fundada en 1983.

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El presidente de la entidad, Juan Luis Fernández Cayado, y el resto de la junta directiva han trasladado su felicitación y agradecimiento a las personas y colectivos distinguidos por sus actuaciones ejemplares y por su contribución a la vida vecinal del concejo.