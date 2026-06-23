La Banda de Gaites Villaviciosa El Gaitero celebra este jueves el final de curso de su Escuela de Música Tradicional
El programa incluirá exhibiciones de gaita asturiana, tambor tradicional, acordeón diatónico, pandereta, baile tradicional y percusión para banda de gaitas.
La Banda de Gaites Villaviciosa El Gaitero celebrará este jueves 25 de junio, a partir de las 19.00 horas, el cierre del curso 2025/2026 de su Escuela de Música Tradicional con un acto abierto al público en la Plaza de la Poesía de la capital maliayesa. La agrupación destaca la incorporación de nuevos alumnos de todas las edades, dentro de un proceso de revitalización de la escuela.
Durante la jornada se ofrecerá una muestra de las distintas disciplinas que se imparten en el centro. El programa incluirá exhibiciones de gaita asturiana, tambor tradicional, acordeón diatónico, pandereta, baile tradicional y percusión para banda de gaitas.
La formación maliayesa, que suma cuatro décadas de trayectoria y ha llevado el nombre de Villaviciosa a numerosos escenarios internacionales, es además una de las entidades culturales con mayor actividad del concejo y organizadora de diferentes eventos en la villa.
La actuación servirá también para mostrar la continuidad de la música tradicional asturiana en el municipio y el interés que sigue despertando entre personas de distintas edades.
Desde la Escuela de Música Tradicional aprovechan además para animar a nuevos alumnos a incorporarse a la enseñanza, subrayando la importancia del relevo generacional para garantizar la continuidad de la agrupación. «Sin escuela no habría banda de gaitas, y esta banda forma ya parte de la historia musical de Villaviciosa», señalan desde la propia entidad.
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