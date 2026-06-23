Villaviciosa desbloquea la última parcela de La Barquerina afectada por la denuncia de Costas: licencia para una promoción de 36 viviendas y más de tres millones de inversión
El Ayuntamiento ya dio en mayo el permiso de primera ocupación para un edificio construido y listo para habitar
El Ayuntamiento de Villaviciosa ha concedido la licencia para construir un edificio de 36 viviendas en La Barquerina, en el último solar que permanecía afectado por el conflicto derivado del deslinde de Costas. La promoción, impulsada por Cortina y Mallo S.L., supondrá una inversión privada superior a los tres millones de euros. La resolución de Alcaldía autoriza el proyecto modificado básico para levantar un inmueble con trasteros y un sótano para garajes en la parcela 7.1 del Plan Especial de La Barquerina, con acceso por la calle La Oliva. El edificio, que llevará el nombre de Miréa, contará con 37 plazas de aparcamiento y ha sido diseñado por los arquitectos Juan Ramón de La Ballina Busto y Alejandro Canal Gómez.
La actuación pone fin a la situación que afectaba a las tres parcelas implicadas por la denuncia de la Demarcación de Costas. La licencia que se encontraba en tramitación había sido denegada el 3 de febrero de 2026 por la Consejería de Ordenación del Territorio al invadir la servidumbre de protección vigente «tanto en suelo y vuelo como en subsuelo». Tras la modificación del deslinde y la adaptación del proyecto para dejar el edificio fuera de la afección de Costas, los servicios técnicos y jurídicos emitieron informes favorables.
Cierre del conflicto
La concesión de esta licencia llega después de que el pasado 7 de mayo el Ayuntamiento otorgara la licencia de primera ocupación al edificio promovido por Promociones y Construcciones José González, que había permanecido paralizado. La medida permitió ocupar las 36 viviendas, 40 plazas de garaje y trasteros del inmueble. Previamente, la Consejería de Ordenación del Territorio había levantado el 23 de abril la suspensión cautelar que pesaba sobre el edificio, coincidiendo con la publicación en el BOE de la orden ministerial que modificó la servidumbre de protección en el ámbito del Plan Especial de La Barquerina.
El alcalde, Alejandro Vega Riego, había reclamado «la máxima celeridad que sea posible dentro del marco legal» para resolver tanto la modificación del deslinde como los expedientes abiertos sobre uno de los edificios afectados.
El origen del problema
El conflicto se remonta al deslinde aprobado en 2000, cuando en un tramo de La Barquerina se aplicó una servidumbre de 100 metros en lugar de los 20 que contempla la Ley de Costas en determinados supuestos. Pese a las alegaciones municipales, la línea de 100 metros se mantuvo en los planos oficiales.
Entre 2000 y 2008 se desarrolló el Plan Especial de La Barquerina sin que se detectaran problemas. El Ayuntamiento concedió una primera licencia en 2008 y otra en 2022, ambas con informes favorables. Sin embargo, en noviembre de 2025 una denuncia de la Vigilancia de la Demarcación de Costas, acompañada de un levantamiento topográfico, motivó la apertura de expedientes de paralización y sancionadores sobre uno de los inmuebles ya finalizados. Con la modificación del deslinde y las resoluciones posteriores, el Ayuntamiento considera ahora cerrada la situación que afectaba a las parcelas implicadas.
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