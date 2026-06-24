Clara Piquero, mejor deportista de Villaviciosa, deja el rugby para terminar sus estudios tras competir en una Copa del Mundo: "El cierre es muy bueno"

El año pasado Clara Piquero Fernández llegó a competir en una Copa del Mundo de rugby como miembro de la selección española. Un logro que jamás hubiera imaginado esta joven de Villaviciosa, que ha hecho carrera en Francia, y que ahora ha decidido, tras numerosos éxitos deportivos, cerrar una etapa y dejar momentáneamente la práctica deportiva para centrarse en su futuro.

“Quiero terminar mi carrera universitaria, de Educación Social, para entrar en el mundo laboral. Porque por desgracia del rugby no se puede vivir. Fue una decisión muy meditada, pero tenía claro que cerrar esta etapa, después de competir en una Copa del Mundo, era un cierre muy bueno”, reflexiona Piquero, que a sus 27 años fue galardonada recientemente como mejor deportista local femenina del concejo maliayés.

Gimnasia rítmica, judo, natación, tenis y hasta béisbol. Fueron los deportes en los que fue probando Clara Piquero, nacida en 1999 en Grases de Abajo (Villaviciosa), hasta que con 13 años recaló en el atletismo. Un deporte en el que se metió en pruebas de velocidad y vallas, pero sin que le llenase del todo. "Notaba que me faltaba algo”, reconoce. Siguiendo los pasos de su hermano, que jugaba al rugby en Gijón, se decidió a intentarlo en ese deporte cuando contaba quince años. Y nunca imaginó que aquel primer entrenamiento, en un deporte del que no conocía casi sus reglas, iba a ser en el que haría carrera.

“Empecé sin saber nada, me enganchó y lo he disfrutado muchísimo, me ha dado mucho el rugby”, confiesa Piquero, que aún rememora aquel estreno en Gijón. “Era la única chica, casi nadie me hablaba, pero me encantó, seguí jugando y fue lo mejor que hice”, detalla.

Carrera en Francia

Durante un tiempo compaginó el rugby con el atletismo. Hasta que se quedó solo con el deporte del balón ovalado. Tras acabar Bachillerato le llamaron de Valladolid, para ir hacer una prueba. “Fui pese a que no quería, y al segundo día ya quería quedarme allí”, rememora Clara Piquero.

En Valladolid logró subir con su equipo a la máxima categoría y disfrutó del sabor de lo que era el rugby de nivel. Hasta que en 2019 le surgió la opción de ir a Francia. Su pareja, Kerman Aurrecoextea se fue a jugar al país vecino y le acompañó. Tuvo entonces la oportunidad de jugar en el Aviron Bayonnais, compaginando su participación en el club con las convocatorias de la selección española y logrando la clasificación para el Mundial de Sudáfrica en 2022.

Más adelante, jugó también en el país galo en el equipo Barbarians France o en el Section Paloise. Y en paralelo, dejó la modalidad seven para integrarse Selección española de rugby XV.

El encanto del tercer tiempo y hacer piña

Ahora, que cierra una etapa deportiva que califica como “increíble”, Clara Piquero anima a descubrir el ruby en España, un deporte del que destaca por encima de todo “el buen ambiente”.

En cuanto a la dificultad para practicarlo quita algunos clichés. “No es un deporte bruto y de contacto como la gente piensa. Es un deporte de estrategia y ocupación, puedes necesitar cualidades muy físicas, pero no es lo fundamental”, afirma Piquero.

Tras recibir hace unas semanas la distinción como mejor deportista local en la gala del deporte de Villaviciosa, su casa, destaca que siente esta distinción como un reconocimiento "muy especial por la cercanía de su gente".

Asegura además que aprovecha cada escapada a Asturias para disfrutar de la tranquilidad de Grases, “una visita a Los Caserinos en la Villa para comer arroz con leche y dar una vueltina por Rodiles”, concluye.